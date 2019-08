Ahrensburg : Kulturprogramm: Märchen, Bilder und Musik

Der Förderverein St. Johannes Ahrensburg wartet mit einer großen Veranstaltungsvielfalt auf.

23. August 2019, 09:40 Uhr

Konzerte, ein historischer Fotovortrag oder eine Märchenstunde: „Im Kultur-Programm des Fördervereins St. Johannes Ahrensburg für das zweite Halbjahr ist für jeden etwas dabei“ sagt der Vereinsvorsitzende Klaus Tuch. Erneut hat der Arbeitskreis ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

Programm bis Januar 2020

Das neue Programm erschreckt sich bis Januar 2020. Das Faltblatt enthält neben den regelmäßigen Laienandachten und musikalischen Vespern zahlreiche besonderen Veranstaltungen des Fördervereins sowie die musikalischen Darbietungen der Kantorei und des Orchesters S. Johannes. Das Programm ist auch in Internet abrufbar unter www.st-johannes-ahrensburg.de .

„Laut und Leise“ wird es mit der Märchenerzählerin Hanna Schilling am Donnerstag, 26. September, 19.30 Uhr. Die Hamburgerin schafft es mit ihrer Leidenschaft, Jung und Alt in den Bann von Geschichten und Märchen zu ziehen. Das Gitarrenensemble Niendorf begleitet Hanna Schilling, die außer Märchenerzählerin, auch Physiotherapeutin für Kinder und Feldenkrais-Pädagogin ist. Moderiert wird der Märchenabend vom langjährigen NDR-Radio-Redakteur Dietrich Schilling.

Preisträgerin „Jugend musiziert“

In den Bann ziehen kann auch Gina Keiko Friesicke aus Detmold – allerdings nicht mit Worten, sondern mit der Violine. Die 17-Jährige gewann im vergangenen Jahr den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ und erhielt von der Stiftung Musikleben eine italienische Meistergeige von 1800 als Leihinstrument.

Unter anderem trat sie bereits in der New Yorker Carnegie Hall und der Tonhalle Zürich auf. Musik aus Barock, Klassik, Romantik und Moderne wird Gina Keiko gemeinsam mit Andreas Friesicke (Violine) und Mari Ito-Friesicke (Klavier) am Sonnabend, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr präsentieren.

Historische Aufnahmen

Neben dieser musikalischen wird es auch eine Bilderreise geben. Am Dienstag, 22. Oktober, zeigt die Stadtarchivarin Angela Behrens besondere historische Aufnahmen der Stadt Ahrensburg aus der Zeit zwischen 1867 bis 1949, in der sich die Entwicklung von der preußischen Landgemeinde zur Stadt abzeichnet.

Die Nähe zu Hamburg ließ die Stadt als „nordisches Idyll“ zum ländlichen Zufluchtsort für Großstadtmüde werden. Die beiden Weltkriege, die unsichere Zeit der Weimarer Republik und der Nationalsozialismus hinterließen ihre Spuren.

Wie üblich ist der Eintritt zu den Veranstaltungen des Fördervereins frei. Spenden dienen dem Erhalt der St. Johanneskirche.