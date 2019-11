Showtime im Schloss Reinbek am kommenden Sonnabend

Avatar_shz von shz.de

19. November 2019, 11:28 Uhr

Reinbek | Die schönsten Hits des Musicals legt das Trio Marie Giroux (Mezzosopran und Moderation), Joseph Schnurr (Tenor) und Jenny Schäuffelen (Klavier) am Sonnabend, 23. November, um 15.30 Uhr im Schloss Reinbek ihrem Publikum zu Füßen. Mit „It’s showtime“ bietet das Trio Kulturkost vom Feinsten, beginnt mit den Ursprüngen des Musicals und spannt einen bunten musikalischen Bogen bis zu den modernsten Werken – mal leise und liebevoll, mal lebendig und schwungvoll.

Ganz nebenbei informieren die Musiker über die Risiken der Audienz des Komponisten Leonard Bernstein bei Papst Paul IV und auch über die Haustiere und die Hausdame seines Kollegen Andrew Lloyd Webber, denen offenbar entscheidende Einflüsse auf dessen Werk zugebilligt werden müssen. Ebenfalls Thema wird die Unverwüstlichkeit des Mutterwitzes von Cole Porter sein.

Karten: 22 Euro (inklusive Kaffee und Kuchen) an der Kulturkasse in der Stadtbibliothek, Hamburger Str. 8, Telefon (040) 72750800, online unter www.kultur-reinbek.de sowie an allen Comfortticket-Vorverkaufsstellen und eine Stunde vor Beginn im Schloss.