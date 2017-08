Bad Oldesloe : Kultur vor der Haustür

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Vor einem Jahr öffnete das Kultur- und Bildungszentrum (Kub) seine Pforten und ist seitdem kulturelles Zentrum der Kreisstadt. Der zunächst nicht unumstrittene „Glaspalast“ im Beer Yaacov Weg hat sich inzwischen etabliert und erfreut sich großer und fast durchweg positiver Resonanz. Im ersten Jahr besuchten rund 16 000 Zuschauer die knapp 180 Vorstellungen im Kub. „Man darf nicht vergessen, wir stehen mit dem Kub noch ganz am Anfang. Vieles läuft rund, anderes noch nicht so. Mit der Auslastung sind wir rundum zufrieden“, sagt Inken Kautter, Leiterin des städtischen Sachbereichs Kultur, wo inzwischen zehn Leute arbeiten. Heute erscheint das neue Programmheft für die nächsten vier Monate, randvoll mit kleinen und großen Highlights aus Kabarett, Lesung, Theater, Musik, Film und Ausstellung.

„Das Kub hat inzwischen eine Magnetwirkung für die Stadt. Das ist ein Riesenunterschied zum vergangenen Jahr“, betont Inken Kautter, die stolz ist auf das druckfrische Programmheft mit rund 70 Veranstaltungen, deren Schwerpunkte beim Theater und Kabarett liegen. Inken Kautter freut sich besonders auf Marc Schnittger und sein Figurentheaterprogramm „Handlungen“. Am Sonntag, 17. September, ist der bekannte norddeutsche Puppenspieler mit Kurzdramen zu Gast, die nur mit vier Händen gespielt werden. Auch das Figurentheater „Mario & der Zauberer“ wendet sich an Erwachsene. Natürlich gibt es auch für Kinder ab vier Jahren wieder Theater- und Puppenspiele, unter anderem „Das tapfere Schneiderlein“ und das von der Oldesloer Bühne gespielte Weihnachtsmärchen „Rotkäppchen“. Zuvor werden die Laienspieler ihr neues hochdeutsches Stück „8 Frauen“ im September und Oktober insgesamt sechs Mal im Kub-Saal aufführen.

Lesungen und Vorträge werden aufgrund des bisher hohen Interesses verstärkt angeboten: Ijoma Mangold liest aus seiner Lebensgeschichte, Carmen Korn von Zeiten des Aufbruchs im 20. Jahrhundert und Klaus E. Spieldenner stellt sein neues Buch „Elbtod“ vor. Der in einem Rollstuhl sitzende Andreas Pröve berichtet in seinem Reisevortrag „Myanmar – Zauber eines goldenen Landes“ von seiner 3000 km langen Rollstuhlreise durch Myanmar, spannend, lebendig und mit Bildern und Videos untermalt.

Die Reihe Big City light bringt regelmäßig unter Lichterketten Singer-Songwriter, aufstrebende Popsternchen oder Rockmusiker auf die Bühne. Aber auch das Kub-Foyer und das historische Rathaus haben viel zu bieten. Gleich vier Ausstellungen werden im September und Oktober gezeigt, unter anderem „Best of OFC & Reflexion“, eine Gemeinschaftsausstellung des Oldesloer Fotoclubs und des Frauen-Foto-Forums. Weil es jetzt Filme in Bad Oldesloe wieder im Oho-Kinocenter zu sehen gibt, wird das Kub künftig nur noch zwei besondere Filmreihen anbieten. Mit „Geliebt und vergessen – Das deutsche Kino der Nachkriegszeit” werden erfolgreiche Filme der Nachkriegszeit gezeigt, begleitet vom Filmwissenschaftler Felix Arnold begleitet. Das beliebte Seniorenkino wird unter dem Namen „Kino am Nachmittag“ weitergeführt und zeigt einmal im Monat immer an einem Dienstag um 15 Uhr unterhaltsame Filme für jedermann. Die Barrierefreiheit des Kubs hat sich bewährt und kommt nicht nur dieser Filmreihe zugute. Weiterhin im Programm sind die bewährten Klngstdt-Formate Mary Stolpe und die Quality Zeit, die mit der besonderen Ausgabe „Superwahljahr“ startet.

Tickets sind ab sofort online oder in der Stadtinfo im Kub zu erhalten.