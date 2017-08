Bad Oldesloe : Kult-Kneipe und Kreisstadt ade: Sven W. Pehla schmeißt hin

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Die Zeiten des singenden Schauspiel-Wirts und der Theaterkneipe in Bad Oldesloe sind vorerst vorbei. Für manche Oldesloer überraschend hat Sven W. Pehla am 31. Juli den letzten Abend als Wirt der Kneipe „Zur Mühle“ gefeiert. „Es ging nochmal lang bis tief in die Nacht und es hat Spaß gemacht. Aber jetzt ist Schluss. Für mich war das in der letzten Zeit alles nichts mehr“, sagt Pehla.

Am 1. Februar 2014 hatte der Schauspieler und Regisseur die Kult-Kneipe in der Mühlenstraße von Harry und Ute Struppek als Pächter übernommen. Die „Mühle“ war unter den Struppeks seit 1969 als Heimkneipe der VfL-Oldesloer-Fußballer bekannt. Das lag vor allem daran, dass Struppek selbst einer der bekanntesten und erfolgreichsten Kicker der VfL-Geschichte war. Bereits 1929 hatte Heinrich Peemöller senior, der Großvater von Ute Struppek, die Kneipe erworben. Pehla hatte zuvor einige Jahre das „Old Esloe“ geleitet und nach und nach versucht, es in eine „Theaterkneipe“ zu verwandeln. 2014 wechselte er schließlich in die Mühlenstraße, wo er ähnliche Konzepte ausprobieren und langsam etablieren wollte sowie sie mit dem Image der Fußballerkneipe behutsam zusammenbringen, während Harry Struppek in den Ruhestand ging.

„Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte“, sagt Pehla heute rückblickend. Das habe viele Gründe. „Manche Ideen, die im Old Esloe gut anliefen, waren hier nicht so geeignet. Man hätte dann doch sehr viel mehr ändern müssen, als ich mir das vorgestellt hatte. Das hat alles von Beginn an sehr viel Kraft gekostet“, so Pehla weiter, der durchaus mehrere und sogar ausverkaufte Theaterprojekte in der Kneipe „Zur Mühle“ auf die kleine „Bühne“ im Clubzimmer brachte. Das alte Stammpublikum wurde mit diesen neuen Wegen allerdings nicht so richtig warm.

Einige wollten schlichtweg, dass sich absolut nichts ändert. Doch das sei nicht seine Welt gewesen. „Irgendwann fragst du dich, warum du dir den Stress antust und fragst dich, ob du noch der richtige Mann dafür bist“, sagt Pehla. Damit meint er vor allem seine doppel- und dreifachen Belastungen. Denn stets war der Wahl-Oldesloer auch weiterhin mit seinen Theaterprojekten zum Beispiel im Lübecker Freilichttheater oder mit einem Lübecker Weihnachtsmärchen im „Schuppen 6“ in der Hansestadt beschäftigt. Hinzu kamen diverse weitere, eigene Schauspiel- oder neuerdings auch Drehbuch- und Romanprojekte (wir berichteten). Klar war dadurch, dass er nicht ständig in seiner Kneipe präsent sein konnte. „Ich hatte vor einigen Jahren die Vorstellung, dass sich das alles gut verknüpfen lässt – also eine Kneipe und die Schauspielerei – aber mehr und mehr ist mir klar geworden, dass ich mich da aktuell entscheiden muss. Ich möchte definitiv meine Schauspielerei und alles was damit zusammenhängt nicht an den Nagel hängen, sondern das eher ausbauen. Ich bin sicher kein Vollzeitwirt. Und diese Kneipe braucht jemanden mit sehr viel Zeit und Kraft. Die Entscheidung zwischen Kneipe und Schauspielerei ist mir also nicht schwer gefallen“, erklärt der Künstler.

Das Gebäude gehört noch immer Familie Struppek. Diese sei nun schon mit möglichen Nachfolgern im Gespräch. „Den Stammgästen wünsche ich natürlich, dass es hier für sie mit einem Nachfolger weitergeht. Es wäre schade, wenn sich keine Lösung findet. Ich habe gehört, dass es auch Interessenten gibt. Das ist dann aber nicht mehr meine Baustelle. Für mich ist dieses Kapitel abgeschlossen, und ich freue mich auf meine zukünftigen Projekte“, so Pehla.

Stand jetzt, wird der Schauspieler, der zwischenzeitlich auch Regisseur und Spielleiter der Oldesloer Bühne war, dafür der Kreisstadt den Rücken kehren.

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 03.Aug.2017 | 06:00 Uhr