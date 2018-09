Ahrensburg : Kühlfahrzeug für die Ahrensburger Tafel

Damit ist der Fuhrpark des Vereins wieder auf fünf Kleinlaster angewachsen.

von shz.de

17. September 2018, 18:00 Uhr

Riesenfreude bei der Ahrensburger Tafel/ Lebensmittel für Bedürftige: Bei der Mercedes-Benz-Firma Herbert Mühle GmbH in Ahrensburg wurde nun ein weiteres Kühlfahrzeug an den gemeinnützigen Verein übergeben.

Der Mercedes „Sprinter“ ist nach 2013, 2014 und 2016 das vierte Neufahrzeug dieses Typs bei Stormarns größtem Tafelverein. Erstmals auch mit Rückfahrkamera ausgestattet, erfüllt das Kühlkoffer-Fahrzeug die aktuellste Abgasnorm Euro 6 mit AdBlue-Einspritzung. Es ersetzt einen kleineren, älteren Lieferwagen, der vor mehreren Monaten als nicht mehr reparierfähig ausgemustert werden musste. Der leistungsfähige Fuhrpark der Ahrensburger Tafel besteht jetzt wieder aus fünf Kleinlastern. „Jede soziale Bewegung braucht einen Motor – ein nagelneuer Mercedes-Benz sorgt ab sofort bei der Ahrensburger Tafel für noch mehr Mobilität“, so Thomas Sondermann (Transporter-Verkauf) bei der feierlichen Schlüsselübergabe an den dreiköpfigen Tafel-Vorstand in der Neuwagenhalle. Reinhard Klust, Leiter des Mühle-Centers Ahrensburg, äußerte sich hoch erfreut darüber, dass sich bei der Tafel viele Ehrenamtliche dem Allgemeinwohl verpflichtet engagieren. „Wir freuen uns, dass wir zum wiederholten Mal ein so vorbildliches Projekt wie die Tafel unterstützen können.“

Tafel-Vorsitzender Johannes Kelp führte in seinen Dankesworten aus, funktional gut geeignete Transportfahrzeuge seien ein unverzichtbares Mittel, um die personell und finanziell aufwendige Logistik des regelmäßigen Sammelns und Verteilens der Lebensmittel sicherzustellen.

Bei der Neubeschaffung handelt es sich um ein MB-Kühl-Kofferfahrzeug (3,5 t-„Sprinter“) mit Kiesling-Aufbau aus dem speziellen bundesweiten „Tafel-Sponsoring Programm“ des Konzerns. In den vergangenen 20 Jahren hat Mercedes als einer der Hauptsponsoren der deutschen Tafeln aus diesem Sonderprogramm bereits rund 850 auf die Bedürfnisse der inzwischen bundesweit 941 Tafeln zugeschnittene Transporter in verschiedenen Größenklassen zu Sonderkonditionen ausgeliefert. Auch für die Ahrensburger Tafel bedeutete dies jetzt wieder einen gehörigen Preisnachlass. Die verbleibenden 41 000 Euro reduzieren sich für die Tafel um weitere rund 12 500 Euro aus Spenden, davon 10 000 Euro aus dem bundesweiten Lidl-Pfandspenden-Projekt, aus dem den Tafeln seit 2009 bereits mehr als 15 Millionen Euro zugute gekommen sind.

Bei der vor 23 Jahren gegründeten Ahrensburger Tafel engagieren sich derzeit 115 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer (unter ihnen 42 Fahrer und Beifahrer) im Dienste der guten Sache. Rund 2000 bedürftige Personen in 700 Haushalten werden jede Woche unterstützt; zusätzlich werden acht soziale Einrichtungen in Stormarn und im Hamburger Osten beliefert. 2017 wurden 340 000 kg Lebensmittel an die Tafel-Kunden verteilt.

>Die Ahrensburger Tafel sucht weitere ehrenamtliche Fahrer und Beifahrer sowie Helfer/innen für ihre fünf Ausgabestellen, ferner Firmen und Privatpersonen, die den Tafel-Verein mit Spenden unterstützen. Infos über das Tafel-Büro Ahrensburg, Telefon (04102) 50558) und www.ahrensburger-tafel.de.