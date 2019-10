Küchenbrand: 120 Einsatzkräfte und drei Verletzte

Avatar_shz von shz.de

29. Oktober 2019, 10:57 Uhr

Zarpen | Bei einem Feuer in der Küche eines Einfamilienhauses wurde am Dienstagabend ein älteres Ehepaar verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurden der 78-Jährige und dessen vier Jahre jüngere Ehefrau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei den Rettungsarbeiten wurde außerdem ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er lehnte eine Fahrt ins Krankenhaus ab. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach des Hauses gesehen und den Notruf gewählt. Gleichzeitig teilten sie mit, dass sich noch Bewohner im Haus befänden. Daraufhin hatte die Leitstelle neun Freiwillige Feuerwehren aus dem Amt Nordstormarn, die Drehleiter der Wehr Mori der Gemeinde Stockelsdorf, den Rettungsdienst mit Notarzt und den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst zum Brandort geschickt. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte mit 40 Atemschutzträgern im Einsatz. Das Feuer in der Küche war schnell gelöscht. Die Brandstelle wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.