Kub: Letzter Akt vor der Sommerpause

Fast ein Jahr nach der Eröffnung im September 2016 geht das Bad Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum – kurz Kub genannt – am Beer-Yaacov-Weg 1 in die erste Sommerpause. Am morgigen Donnerstag, 27. Juli, findet die letzte Veranstaltung im Saal vor dem Sommer statt. Nach einem aufregenden ersten Jahr geht das Kub in die Spielzeitpause. „Wir freuen uns darauf, die Spielzeit am 27. Juli mit einem ausverkauften Konzert

von Quadro Nuevo zu beenden. Das zeigt, wie gut das Kub bei den Oldesloern angekommen ist“, so Kub-Leiterin Inken Kautter.

Die Sommerpause wird dazu genutzt, die nächste Spielzeit vorzubereiten. Der Spielplan ab September befindet sich im Druck und wird ab Mitte August in die Verteilung gehen.



Das Café im Kub macht ebenfalls Urlaub, vom 31. Juli bis 11. August ist es geschlossen. Und auch die Stadtinfo im Kultur- und Bildzungszentrum hat angepasste Öffnungszeiten während der Sommerferien. Bis 18. August: montags, dienstags, mittwochs und freitags: 10 bis 13 Uhr, donnerstags: 15 bis 18 Uhr. Ab dem 18. August: montags, dienstags und freitags: 10 bis 16 Uhr, mittwochs geschlossen, donnerstags 10 bis 18 Uhr.



von Andreas Olbertz

erstellt am 25.Jul.2017 | 15:34 Uhr