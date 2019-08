Krisenherd Feuerwache

Stadtvertretung: Kritik an Kosten und Wettbewerb

30. August 2019, 16:55 Uhr

Bargteheide | Mittel für den Neubau einer Feuerwache in Bargteheide werden im Haushalt 2020 bereitgestellt. Das haben die Stadtvertreter jetzt einstimmig beschlossen. Nicht darauf einigen konnte sich die Lokalpolitik, ob es einen europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerb unter externer Begleitung geben soll. Die Entscheidung darüber wurde vertagt, SPD und CDU meldeten Beratungsbedarf an. Kritik gab es an den geschätzten Kosten für die neue Feuerwache: Knapp 15 Millionen Euro sind veranschlagt.

„Die Kosten sind Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass wir mal mit vier Millionen Euro gestartet sind. Das ist ein gewaltiger Sprung“, merkte Michael Schröer (Die Grünen) an. Tatsächlich baut der Kreis derzeit ein Rettungszentrum in Hammoor, das weniger als die Hälfte, nämlich nur sieben Millionen Euro, kosten soll. Dafür hat das Kreis-Rettungszentrum mit 22 statt 12 fast die doppelte Anzahl an Fahrzeug-Stellplätzen. „Es würde sicher Sinn machen, dass sich die Stadt nochmal mit dem Kreis in Verbindung setzt“, sagte Jürgen Weingärtner. Dort habe er auch eine sehr deutliche Antwort über die Sinnhaftigkeit eines Architektenwettbewerbs bekommen, so der SPD-Mann.

Auch die CDU ist von dem Wettbewerb, bei dem Architekten Vorschläge einreichen können, über die dann eine Jury entscheiden soll, nicht überzeugt. Fraktionsvorsitzender Matthias Steinbuck: „Wir würden das alles gern nochmal erörtert bekommen.“ Norbert Muras (WfB) zeigte sich von der Anmeldung des Beratungsbedarfs genervt: „Wir beschäftigen uns jetzt schon seit fünf Jahren mit der Feuerwache und dass es jetzt schon wieder Beratungsbedarf gibt, ist langsam nicht mehr nachvollziehbar.“ Inhaltlich spreche nichts gegen einen Architektenwettbewerb. Es gebe dadurch keine Verzögerung und am Ende würden mehrere Vorschläge zur Auswahl stehen. Zumindest das Raumprogramm und der Bau der Feuerwache auf dem Grundstück zwischen Lohe und Schulzentrum wurden einstimmig beschlossen.

Keinerlei Beratung bedurfte deann der Punkt der „Vorstellung der neuen Gleichstellungsbeauftragten in Bargteheide“. Um die Gleichberechtigung der Geschlechter wird sich künftig Anna Roggensack kümmern. Sie wurde 1980 in Armenien geboren und kam im Jahr 2004 als Au-Pair nach Deutschland. Später studierte sie Politikwissenschaften in Hamburg. In Stormarn arbeitet sie ehrenamtlich für die Flüchtlingshilfe.