Krippe, Kanons, Kantorei

Weihnachtliche Musik und festliche Klänge in der Schlosskirche

Avatar_shz von Cordula Poggensee

18. Dezember 2019, 15:18 Uhr

Ahrensburg | In der Weihnachtszeit wird es in der Schlosskirche musikalisch. In den Gottesdiensten von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag wird ein umfangreiches Programm angeboten. An Heiligabend gestaltet um 14 Uhr der Kinderchor der Schlosskirche ein Krippenspiel. Um 15.30 Uhr singt schließlich der Gospelchor Weihnachtkanons von Reinhard Pikora, ehe um 17 Uhr Ulrike Fornoff mit der Blockflöte Variationen über „Magnificat“ von Jakob van Eyck zu Gehör bringt. Um 18.30 Uhr spielt Karen Meyer weihnachtliche Musik auf der Querflöte. Den Heiligabend schließt um 23 Uhr die Kantorei ab, die Choräle aus dem Weihnachtsoratorium von Bach singen wird.

Am ersten Weihnachtstag wird das Programm um 17 Uhr von Ulrike Fornoff fortgesetzt, die auf der Blockflöte Variationen über „Puer nobis nascitur“ von Jakob van Eyck spielen wird.

Ebenfalls am ersten Weihnachtstag gibt um 21 Uhr das Ahrensburger Kammerorchester unter der Leitung von Frank Löhr ein großes Weihnachtskonzert mit festlicher Barockmusik. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach (1685 - 1750), zwei Orgelkonzerte von Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) sowie einem Orchesterstück von Johann David Heinichen (1683 - 1729). Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, eine Kollekte am Ausgang ist für das Ahrensburger Kammerorchester und die Schlosskirchenmusik vorgesehen.

Weihnachtliche Blockflötenmusik gibt es auch am zweiten Weihnachtstag um 11 Uhr vom „Ensemble Blockweise“ unter der Leitung von Katrin Stobbe. Die musikalische Gesamtleitung hat Ulrich Fornoff.