Bad Oldesloe : Krimis made in Oldesloe

Autorin Stefanie Ross veröffentlichte bereits über 30 Kriminalromane.

Die Oldesloerin Stefanie Ross gehört zu den erfolgreichsten Autorinnen im Kreis Stormarn. Ihre Krimis und Thriller haben inzwischen eine große Fangemeinde, die ständig wächst – ebenso wie die Anzahl ihrer veröffentlichten Bücher. Jetzt erschien ihr neues Buch „Schatten über Brodersby“.

Eigentlich ist Stefanie Ross zufrieden und entspannt – so lange sie lesen oder schreiben kann. Lesen ist ihre größte Leidenschaft, schon von Kindesbeinen an verschlang sie alles an Büchern, was sie in die Finger bekam. „In der Schule war ich eher unterfordert und brauchte immer Lesefutter“, erzählt die gebürtige Lübeckerin. Kleine Geschichten und lustige Erlebnisse habe sie eigentlich schon immer gerne geschrieben, denn Deutsch war stets ihr Lieblingsfach. Die „Erweckung“ zur Schriftstellerin kam aber erst vor etwa acht Jahren und zwar durch ein besonderes Schlüsselerlebnis. „Ich kritisierte eine befreundete Autorin, in deren Buch es auch um Motorräder ging. Als passionierte Motorradfahrerin gab ich ihr dann Tipps, wie sie es besser schreiben könnte. Da fragte sie mich, wann ich denn endlich selbst mal ein Buch schreiben würde, und die Idee war geboren“, erzählt Stefanie Ross. Und genau das tat sie dann auch.

2012 erschien ihr erstes Buch „Fatale Bilanz“, ein Hamburg-Krimi, bei einem kleinen Verlag und seitdem ist sie professionelle und erfolgreiche Autorin. „Es hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte unheimlich Glück, denn ich gehöre zu den ganz wenigen Autoren, deren erstes Buch sofort veröffentlicht wurde“, sagt Stefanie Ross, die in Kiel Betriebswirtschaft studierte und seit 1992 mit Mann und Sohn in der Kreisstadt lebt.

Seit vier Jahren publiziert sie ihre Bücher zudem im Selbstverlag über Amazon. Meist sind es Krimis und einige Szenen, wie in ihren erfolgreichen Thrillern „Nemesis“ und „Zerberus“, spielen sogar in ihrer Heimatstadt Bad Oldesloe. Die Autorin verfügt über jede Menge Insiderkenntnisse, auch und insbesondere aus der Bankenbranche, denn sie arbeitet in einem Hamburger Geldinstitut. Doch in ihren Büchern geht es nicht nur um Action, monströse Verbrechen und wilde Verfolgungsjagden, sondern auch um das eine oder andere amouröse Abenteuer. Stefanie Ross bezeichnet sich selbst als Schnellschreiberin. Drei Bücher bringt sie pro Jahr auf den Markt und ihre spannenden Krimis haben inzwischen eine große Fangemeinde.

Die Krimi-Serie um den charismatischen Landarzt Jan Storm aus dem kleinen Ostseedorf Brodersby ist so erfolgreich, dass jetzt bereits der dritte Band „Schatten über Brodersby“ erschien. Der erste Band erhielt sogar den Publikumspreis „Krimi des Jahres 2017“ der Krimi-Couch. Und im Genre „Fantasy“ hat sie mit ihrem Buch „Wolf“, das in diesen Tagen erscheinen wird, auch schon Fuß gefasst. „Die Geschichten entwickeln sich im Kopf, ich muss eigentlich nicht mehr groß überlegen. Das passiert meist so nebenbei, zum Beispiel beim Autofahren. Das Schreiben geht nur abends oder am Wochenende, wenn ich Zeit dafür habe“, erzählt die Autorin, zu deren Familie auch zwei Meerschweinchen gehören.

„Meine Familie geht immer vor und sie unterstützt mich voll. Sie haben auch dann Verständnis, wenn ich mal gestresst bin und bei einer Störung nach einem Wurfgeschoss suche“, lacht die Autorin, die am liebsten am Meer entspannt. Sie wolle die Leser in erster Linie gut und spannend unterhalten, aber auch politisch und gesellschaftlich wichtige Themen wie Naturschutz, Drogenproblematik, Flüchtlinge oder Anlagebetrug aufgreifen. Und ab und zu fließe auch Autobiografisches in ihre Geschichten, sagt Stefanie Ross. „Schreiben ist für mich Spaß pur.“