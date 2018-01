Kreuzfahrt für Blutspender

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 02.Jan.2018 | 13:39 Uhr

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost startet mit einer Verlosungsaktion ins neue Jahr. Wer bis zum 31. März seine Blutspende beim DRK auf einem Termin in Schleswig-Holstein oder Hamburg leistet, kann an der Verlosung einer siebentägigen Kreuzfahrt für zwei Personen zu den Kanarischen Inseln im November 2018 teilnehmen. Dafür gibt der Blutspender am Tag seiner Spende ein Teilnahme-Los vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei einem DRK-Blutspendetermin ab.

Mit einer Blutspende macht der Spender die Patienten zu Gewinnern, die oftmals zum Überleben dringend auf Blutpräparate angewiesen sind.

Bedingt durch die zurückliegende Reihe von Feiertagen, an denen Spendetermine nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden konnten, ist das Auffüllen der Bestände an Blutpräparaten zu Jahresbeginn dringend erforderlich. Das DRK hofft auf das Engagement möglichst zahlreicher Blutspender, um die Versorgung von Patienten jederzeit sicherstellen zu können.

Die nächsten Blutspendetermine im Kreisgebiet sind am Donnerstag, 4. Januar, in Elmenhorst und Trittau, am Mittwoch, 10. Januar, in Bargfeld Stegen, einen Tag später in Siek sowie Montag und Dienstag, 15./16. Januar, in Bad Oldesloe.

Blutspender sind Lebensretter, denn für viele Erkrankungen gibt es keine Alternative als eine Behandlung mit aus Spenderblut gewonnenen Präparaten. Diese haben nur eine kurze Haltbarkeit von teilweise lediglich vier, maximal bis zu 42 Tagen.

Jeden Werktag werden 1 900 Blutspenden, davon allein in Schleswig-Holstein und Hamburg 550, benötigt, um die kontinuierliche Patientenversorgung gewährleisten zu können.