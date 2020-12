Kreistag stimmt Geschwisterermäßigung zu

Kita-Gebührenermäßigung von 70 Prozent für Geschwisterkinder wertet die Kreiselternvertretung als positives Signal

Avatar_shz von shz.de

27. Dezember 2020, 14:12 Uhr

Der lange Kampf der Eltvertreter im Kreis Stormarn hat sich im Endeffekt ausgezahlt. Rückwirkend zum 1. August übernimmt der Kreis nach einstimmigen Beschluss des Kreistags die Geschwisterermäßigung für Kita-Kinder in Höhe von 70 Prozent. Zuvor war im Rahmen der Kita-Reform des Landes, die in Teilen zum 1. August in Kraft trat, in anderen Teilen erst ab 2021 gelten soll, von einer Ermäßigung von 50 Prozent ausgegangen worden.

Tom Winter (Familienpartei) hatte bereits in vorherigen Sitzungen des Kreistags als Vertreter der Eltern darauf hingewiesen, dass die Reform bei einigen Familien für eine finanzielle Verschlechterung sorge. So positiv dieser Beschluss jetzt auch sei, so problematisch sei weiterhin die praktische Umsetzung. Die Kreiselternvertretung freue sich zwar über das positive Signal, aber da Anträge auf Ermäßigung zum Teil gar nicht in der Verwaltung bearbeitet würden, stünden Familien seit August vor finanziellen Herausforderungen.

Was passiere, wenn die Anträge bis 1. Januar nicht bearbeitet seien, sei unklar. Ohne Bewilligungsbescheide vom Kreis drohen Familien schon jetzt Nachforderungen von gestundeten Beträgen, so die Befürchtung. Es seien bereits gegen einige Familien Mahn- und Inkasso-Verfahren eingeleitet worden. Und das nur, weil der Kreis zunächst zu lange zögerte, der Ermäßigung in Höhe von 70 Prozent zuzustimmen und weil Bewilligungsbescheide nicht bearbeitet wurden.

Laut der Kreiselternvertretungen seien das in Bad Oldesloe bis Mitte Dezember ungefähr 50 Prozent aller gestellten Anträge gewesen. Und das, obwohl diese zum Teil vor einem halben Jahr eingereicht worden seien. Landrat Dr. Henning Görtz erklärte, dass der Kreis bereits in Gesprächen mit den Städten und Gemeinden sei, damit die Eltern, denen die Ermäßigung zustehe, nicht nur durch das Fehlen der Bewilligung weiter belastet würden. Zu erklären sei der Stau bei der Bearbeitung der Anträge mit Personalproblemen im entsprechenden Bereich in der Kreisverwaltung. Hier habe man aber bereits nachgesteuert, um der Lage Herr zu werden. Es sei mittlerweile neues Personal für diese Aufgaben eingestellt worden. Er hoffe, dass es jetzt schnell gelinge, die Rückstände bei den Antragsbewilligungen aufzuholen.

Die Mehrkosten für den Kreis für die Erhöhung der Geschwisterermäßigung auf 70 Prozent belaufen sich pro Jahr auf 713.000 Euro