Kreispokal: Hamberge III sorgt für Überraschung

Im Wettbewerb für untere Mannschaften setzen sich B-Klassen-Fußballer 4:3 gegen Kreisligist SSC Hagen Ahrensburg II durch

12. September 2019, 14:15 Uhr

Kreis Stormarn | Die dritte Elf des SV Hamberge, gerade in die Fußball-Kreisklasse B aufgestiegen, hat im Kreispokal für untere Mannschaften für eine faustdicke Überraschung gesorgt und Kreisligist SSC Hagen Ahrensburg II beim 4:3 aus dem Rennen geworfen.





FC Ahrensburg II – SV Hamberge II 1:7 (0:2)

B-Klassist SV Hamberge II wurde seiner Favoritenrolle beim klassentieferen FC Ahrensburg II gerecht. Fabian Rohde brachte die Gäste nach zwölf Minuten per Foulelfmeter in Front. Lukas Greuling (33.) traf zum Pausenstand. Im zweiten Durchgang dominierten die Hamberger das Geschehen deutlich und brachten ihre Überlegenheit auch mit fünf weiteren Treffern zum Ausdruck.

Niklas Viehmann (48.), Jannik Roden (77., 81.), sowie Hannes Radzuweit (90.) und ein Eigentor von Ramazan Duran (84.) sorgten für den standesgemäßen Favoritensieg. Den Ahrensburger Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:3 hatte Mazlum Kizilboga (68.) per Strafstoß erzielt.

VfR Todendorf II – WSV Tangstedt II 0:6 (0:2)

„Wir sind gar nicht richtig ins Spiel gekommen und lagen schnell hinten“, ärgerte sich VfR-Trainer Fabian Labe über den frühen Rückstand, für den Dennis Reinhold bereits in der vierten Minute gesorgt hatte. Rick Bodzian (25.) baute den Vorsprung des B-Klassisten weiter aus.

Im zweiten Durchgang fanden die Todendorfer besser ins Spiel, erarbeiteten sich auch Chancen, nutzten diese allerdings nicht. Und als beim C-Klassisten die Kräfte schwanden, legten die Gäste noch einmal einen Zahn zu. Die Folge waren das 0:3 von Carsten Conrad (80.) und ein lupenreiner Hattrick von Jan-Hendrik Führ (83., 84., 88.) zum 0:6-Endstand.





SV Hamberge III – SSC Hagen Ahr. II 4:3 (3:1)

TSV Trittau II – Pr. Reinfeld II 3:4 (0:3)

B-Klassen-Aufsteiger SV Hamberge III sorgte für eine faustdicke Überraschung, die sich zunächst nicht angedeutet hatte. Der Kreisligist aus Ahrensburg dominierte den Beginn und ging in der 18. Minute durch Alexander Kordys auch zunächst verdient in Führung (18.). Der SVH III ließ sich aber nicht entmutigen und und drehte innerhalb von 14 Minuten den Rückstand durch Treffer von Christoph Kröger (22., 34.) und Mirco Woisin in einen 3:1-Pausenvorsprung um. In der 54. Minute legte Kröger zum 4:1 nach – die Partie schien gelaufen. Doch die Ahrensburger streckten sich noch einmal und stellten durch Kordys den Anschluss her (71., 77.). „Danach mussten wir zehn Minuten zittern, haben den Vorsprung aber über die Zeit gebracht“, freute sich Hamberges Trainer Thomas Clasen, nachdem Ahrensburgs Jurek Keller den Ball an die Latte gesetzt hatte und Jonas Lange eine weitere SSC-Chance in letzter Sekunde vereitelt hatte.„Schade, dass wir es nicht doch noch in die Verlängerung geschafft haben“, sagte Trittaus Trainer Matthias Burmeister. „Als B-Klassist haben wir den Kreisligisten ganz schön ins Schwitzen gebracht, leider aber wurden wir nicht dafür belohnt.“

Zunächst hatte sich jedoch ein deutlicher Sieg des Favoriten aus Reinfeld angebahnt. Die Gäste legten durch Treffer von Florian Wurst (7., 12.), Bengt Schulz (45.+2) und Julian Schrage (55.) eine 4:0-Führung vor. „Dann aber sind wir immer besser ins Spiel gekommen“, sagte Burmeister. Merlin Krüger (58., 65.) und Moritz Reinecke (85.) verkürzten für die Gastgeber, die kurz vor Ultimo zweimal die Chance zum Ausgleich besaßen. Doch Tobias Burmeister und Christian Haß setzten das Leder jeweils an die Querlatte, sodass am Ende die Reinfelder jubelten.

SV Eichede III – Rethwisch II 1:3 (1:1) n.V.

Im C-Klassen-Duell hatte Marwin Witte die Gastgeber in Front gebracht (20.) und Marco Tydecks sieben Minuten später ausgeglichen. Eine Verlängerung – und am Ende auch das Ausscheiden – hätte Sebastian Leu verhindern können. Doch in der 49. Minute vergab der Eicheder freistehend vor dem VfL-Tor die große Möglichkeit zum 2:1. Weil in der Folge beide Teams mit Chancen geizten, ging es in die Verlängerung, in der die Gäste den längeren Atem hatten: Sebastian Wieser (110.) und Jannes Schönwald (120.+2) schossen den VfL in die nächste Runde.