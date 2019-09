Kreisliga Süd : Kreisliga-Trio bleibt weiter unbesiegt

In der Fußball-Kreisliga Süd bleiben TSV Bargteheide, FSG Südstormarn und SSC Hagen Ahrensburg II unbesiegt.

02. September 2019, 13:29 Uhr

Kreis Stormarn | In der Fußball-Kreisliga Süd haben der TSV Bargteheide, die FSG Südstormarn und der SSC Hagen Ahrensburg II ihre Erfolgsserie ausgebaut und bleiben auch nach dem sechsten Spieltag unbesiegt. Der Spitzenreiter aus Bargteheide bezwang JuS Fischbek mit 3:1, die FSG Südstormarn den VfL Oldesloe mit 2:0 und der Aufsteiger aus Ahrensburg den Bargfelder SV knapp mit 3:2.

TSV Bargteheide – JuS Fischbek 3:1 (2:1)

Der Spitzenreiter löste auch die Pflichtaufgabe gegen JuS Fischbek souverän. Spielerischen Glanz aber versprühten die Bargteheider an diesem Tag nicht. „Ich habe den Gegner schon stärker gesehen. Wenn wir eine Sahneleistung abgerufen hätten, wäre vielleicht sogar ein Punktgewinn für uns möglich gewesen. So stehen wir aber letztlich mit leeren Händen da“, sagte JuS-Trainer Bahattin Altinalana enttäuscht.

Die Bargteheider hatten ein 2:0 vorgelegt, ehe Fischbeks Neuzugang Granit Elezi den Anschlusstreffer erzielte. Kurz darauf bot sich Alexandre Mendes Mendes die große Chance zum Ausgleich, doch der Fischbeker scheiterte am Aluminium des TSV-Kastens. Und so sorgten stattdessen in der Schlussphase die Gastgeber mit dem 3:1 für die Entscheidung.

FSG Südstormarn – VfL Oldesloe 2:0 (0:0)

„Wir mussten ohne zehn Stammspieler antreten, haben das aber mit unserem breiten Kader gut kompensiert und den längeren Atem gehabt“, freute sich FSG-Trainer Martin Krüger, dessen Elf allerdings auch Glück hatte, dass Yannik Nies im ersten Durchgang einen Strafstoß von Jesse Neumann parierte.

Tore: 1:0 Kagens (72.), 2:0 Jammeh (88.).

SSC Hagen Ahrensburg II – Bargfelder SV 3:2 (2:2)

„Wir sind als Aufsteiger nicht ganz unverdient in der Tabelle oben mit dabei. Die Mannschaft gibt einfach richtig Gas“, freute sich SSC-Coach Jan Klötzner nach dem 3:2 gegen den Bargfelder SV. „Wir wollten den Erfolg etwas mehr als der Gegner“, begründete Klötzner, warum seine Elf in einer engen Partie am Ende knapp die Nase vorn hatte. Marvin Möller brachte die Platzherren in Führung, ehe ein Doppelschlag von Julian Schöner dem BSV auf die Sprünge half. Kevin Krüger glich jedoch noch vor der Pause aus. Und die erneute Führung durch Maic Appel per Sonntagsschuss ließen sich die Ahrensburger im zweiten Durchgang nicht mehr nehmen. „Trotz großer Personalsorgen haben wir das Spiel gut über die Runden bekommen und waren letztlich auch das eine Tor besser“, resümierte Klötzner.

Tore:1:0 Möller (6.), 1:1 Schöner (15.), 1:2 Schöner (17.), 2:2 Krüger (24.), 3:2 Appel (49.).

TuS Hoisdorf – FFC Nordlichter Norderstedt 11:0 (4:0)

Die Norderstedter bleiben die „Schießbude“ der Liga. Nach dem Verbandsliga-Abstieg und den damit verbundenen Abgängen scheint die Elf von Trainer Hendrik Lampen nicht ligatauglich. „Wir mussten unseren Kader mit Spielern aus der Kreisklasse C auffüllen. Wir müssen schauen, wie es jetzt weitergehen soll. So macht es irgendwie keinen Sinn“, sagte Lampen nach der neuerlichen Schlappe. Die Hoisdorfer nutzten unterdessen die Gunst der Stunde und schossen sich nach einem mäßigen Saisonstart den Frust der vergangenen Wochen von der Seele.

SG Wentorf-S./Schönberg – SSV Großensee 1:1 (1:0)

Die erste Halbzeit ging an die Gastgeber, die zweite an die Stormarner, die den Rückstand von Patrick Großer durch Kevin Hoffmann egalisierten. „Ein leistungsgerechtes Remis, mit dem wir gut leben können und den wir zu großen Teilen unserem Torwart Sebastian Färber zu verdanken haben. Er hat uns mit guten Paraden im Spiel gehalten und uns den Punktgewinn gesichert“, sagte SSV-Coach Christian Ladwig.

TSV Trittau – TSV Nahe 3:2 (2:1)

Im Verfolgerduell fuhren die Gastgeber aus Trittau drei Punkte ein. „Das Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient, ein Remis wäre gerecht gewesen. Aber wir hatten heute das glücklichere Händchen“, erklärte Trittaus Coach Matthias Räck nach dem knappen Heimerfolg. Die Gäste gingen durch Yannick Stelling in Front. Leon Raschka glich aus, ehe Andre Bannenberg zur Trittauer Pausenführung traf.

„Unglaublich, dass wir zur Pause hinten lagen, eigentlich hätten wir 3:0 oder 4:0 führen müssen“, war Nahes Trainer Michael D’Urso entsetzt. Die Gäste kamen zwar noch zum Ausgleich, doch Bannenberg machte mit seinem zweiten Treffer den Trittauer Sieg perfekt.

Tore: 0:1 Stelling (10.), 1:1 Raschka (16.), 2:1 Bannenberg (21.), 2:2 Erkelenz (61.), 3:2 Bannenberg (64.).

SC Elmenhorst – SV Türkspor Bad Oldesloe 4:4 (2:1)

„Wir haben unseren Zuschauern erneut ein Spektakel geboten, aber einfach wieder zu viele Fehler gemacht – so kann man nicht gewinnen“, war SC-Coach Marius Kuhlke nach dem 4:4 angefressen. Lange war es für die Gastgeber dabei nach Plan gelaufen. Mit 4:2 durch die Treffer von Aziz Adam, Jan Beyer (2) und Dominik Sparr waren die Platzherren sechs Minuten vor Schluss voll im Soll. Dann begann die Fehlerserie und Türkspor kam durch Fatih Karanfil und Abdullah Besli noch zum Ausgleich.

Außerdem spielten SIG Elmenhorst – SG Oering-Seth 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 van Baalen (3.), 0:2 Finnern (90.+1).