Kreis Stormarn : Kreisgesundheitsamt: „Corona überrollte alles!“

Das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn arbeitet seit elf Wochen am Limit – und immer noch analog.

Ihren Einstand als neue Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Stormarn hatte sich Christiane Clobes doch etwas anders vorgestellt. Als sie Anfang Februar mit ihrer Arbeit begann, hatte sie sich schon sehr auf neue Strukturen und spannende Themen gefreut – doch dann kam Corona. Das Virus bestimmt seitdem ihr Handeln – und zwar rund um die Uhr. „Ich hatte damals gehofft, dass ich von meinem Vorgänger Andreas Musiol noch eingearbeitet werde, doch dafür war dann keine Zeit mehr“, sagt die 53-Jährige. „Die Pandemie kam und überrollte einfach alles.“ Und die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes standen plötzlich vor einer riesengroßen Herausforderung, denn es gab so gut wie keine Vorgaben, wie mit dieser Pandemie nun umzugehen ist.

Amt auf den Kopf gestellt

„Seit Corona haben wir das Arbeiten hier quasi aus dem Boden gestampft und das Gesundheitsamt ein Mal komplett auf den Kopf gestellt“, sagt Christiane Clobes, die eigentlich nichts so schnell schocken kann. „Ich finde es nicht beängstigend, es ist eine neue Herausforderung, spannend und auch anstrengend. Corona hat uns alle zusammen an die Belastungsgrenze gebracht – auch körperlich“, gesteht die studierte Diplom-Finanzwirtin, die schon einen sehr bunten Verwaltungsweg hinter sich hat und bisher den IT-Verbund Stormarn leitete.

Kaum noch Privatleben

An ein Privatleben sei bei einer Sieben-Tage-Woche, die im Schichtdienst mit vier Teams bestritten wird, fast nicht mehr zu denken. Das Personal im Fachdienst Gesundheit wurde massiv aufgestockt – von ursprünglich sechs Beschäftigten im Infektionsschutz auf nunmehr 50. Darunter sind natürlich Ärztinnen und Ärzte, aber auch Gesundheitsaufseher und seit Mai zehn Frauen, die im Telefondienst ausschließlich mit der Nachverfolgung der gemeldeten Corona-Erkrankungen beschäftigt sind.

Verstärkung von anderen Dienststellen

Verstärkung holte sich das Gesundheitsamt auch mit Personal aus anderen Dienststellen und vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Die Beratungsgespräche mit Erkrankten werden aber ausschließlich von den Ärzten übernommen. Anfangs wurde das Gesundheitsamt überrollt mit Anrufen besorgter Bürger und Fragen nach Tests. Jetzt gehen beim Bürgertelefon des Kreises noch etwa 20 Anrufe pro Tag ein.

Nachverfolgung ist wichtig

„Wir haben inzwischen in Eigenregie eine Datenbank aufgebaut, wo alle Patienten mit Covid-19 gelistet werden, so dass wir das nachverfolgen können. Wir testen zwar nicht selbst, können Tests aber anordnen“, sagt Christiane Clobes. „Die Testergebnisse laufen bei uns ein und wir nehmen dann mit den betroffenen Personen Kontakt auf. Jeder bekommt einen Ermittlungsbogen mit Fragen zur Person, zu Symptomen und nach Kontakten“, so die Amtsleiterin. Da gebe es eine Kategorie mit den direkten Kontakten und eine mit indirekten Kontakte.

Fehlende Schutzausrüstung

„Das ist wie ein Schneeballsystem und eine Wahnsinnsarbeit.“ Anfangs waren auch fehlende Schutzausrüstungen ein großes Problem und manchmal auch die Überwachung der angeordneten Quarantänemaßnahmen. So musste ein Person mit Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht werden, weil sie nicht zu Hause bleiben wollte.

Bundeseinheitliche Software fehlt

„Hier ist keiner im Homeoffice“, betont die Einrichtungsleiterin. Und das hat einen ebenso erstaunlichen Grund, denn für die Arbeit im Amt gibt es keine Software. „Wir arbeiten noch analog und mit Papier“, betont die IT-Fachfrau. Ganz wichtig sei jetzt eine geeignete und möglichst bundeseinheitliche Software. Dafür will der Bund jetzt auch viel Geld locker machen. „Für uns stehen 50.000 Euro in Aussicht. Mal sehen, wie man die sinnvoll und effizient einsetzen kann.“ Aber so langsam ist Entspannung in Sicht, denn schon seit einigen Tagen geht die Zahl der Neuinfektionen gegen Null.

Bessere Ausstattung gefordert

„Wir versuchen jetzt ein bisschen, wieder in den Normalbetrieb zu kommen“, sagt Christiane Clobes, denn das Gesundheitsamt muss schließlich auch noch eine Reihe anderer Aufgaben wahrnehmen. „Wir werden uns in Sachen Infektionsschutz anders aufstellen müssen. Der öffentliche Gesundheitsdienst muss besser ausgestattet werden, auch personell“, fordert Christiane Clobes. Und damit dürfte sie nicht allein dastehen.