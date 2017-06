Kreisbürger-Königsschießen feiert in Stormarn Premiere

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Kreisschützenverband Stormarn schreibt in diesem Jahr zum ersten Mal ein KreisbürgerKönigsschießen aus. Das Kreiskönigsschießen für Vereinsmitglieder gibt es bereit sei 1962. Vereine des Kreisschützenverbands Stormarn bieten allen Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Jahren an, sich am Kreisbürgerkönigsschießen zu beteiligen.

Die Vereine bieten das Bürgerschießen zum Beispiel beim Tag der offenen Tür, Pokalschießen, Schnupperschießen oder an Trainingstagen an. Geschossen werden zehn Schuss Luftgewehr – Auflage oder Freihand. Jedem steht es frei, mehr Schüsse zu absolvieren, denn er kann sich jederzeit Nachsätze kaufen. Die Proklamation erfolgt auf dem Kreiskönigsball im nächsten Jahr.

Folgenden Vereine bieten das Kreisbürger-Königsschießen dieser Tage an:

Elmenhorst am Freitag, 16. Juni, in der Zeit von 18.30 bis 21.30 Uhr anlässlich des Bürgerkönigsschießens des Vereins.



Schützenverein Redderschmiede am Sonnabend, 22. Juli, von 14 bis 17 Uhr und am Dienstag, 25. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr.

Bürgerschützengilde Bad Oldesloe an den Mittwochen, 9. und 16. August, sowie Sonnabend, 19. August, jeweils von 18 bis 21 Uhr.

Schützenverein Trittau, Samstag, 19. August, 15 bis 18 Uhr anlässlich des Preisschießen zum Schützenfest

von Andreas Olbertz

erstellt am 12.Jun.2017 | 15:15 Uhr