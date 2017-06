Kreis hat 2017 fast zehn Millionen übrig

Durch die hohen Steuereinnahmen hat sich die finanzielle Lage des Kreises deutlich verbessert. 2015 hatte Stormarn erstmals wieder Miese gemacht – 5,44 Millionen – und die Umlage erhöht. Trotz einer Erhöhung der Kreisumlage hatte der Kreis 2016 noch mit knapp 4 Millionen Euro Defizit gerechnet.

Schon im Laufe des Jahres zeigte sich aber, dass die Einnahmen besser als erwartet waren, und die Steuerschätzungen für 2017 fielen ebenfalls höher aus. Im Dezember hatte der Kreistag die Umlage deshalb wieder auf den alten Satz von 34,5 Prozent gesenkt. Und der vorläufige, noch ungeprüfte Jahresabschluss weist nur noch ein Defizit von 43 000 Euro aus – statt 3,89 Millionen.

Und mehr als das: Dieses Jahr soll der Kreis wieder mit einem dicken Plus von 9,7 Millionen abschließen. Die Berechnung der FAG-Mittel auf Basis von Einkommens-, Umsatz- sowie Gewerbesteuer und Mai-Steuerschätzung lassen auch die Folgejahre besser aussehen. Für die Jahre 2018 bis 2020 hatte Kämmerin Christiane Maas in ihrer Planung bislang negative Ergebnisse vorhergesagt. Nach den neuen Zahlen sollen nun in allen Jahren moderate Überschüsse erzielt werden.

Über Schulden redet man deshalb auch gar nicht mehr in Stormarn. Von 2008 bis 2014 hatte der Kreis einen Überschuss von insgesamt 80 Millionen Euro erzielt und fast 50 Millionen Euro Schulden getilgt. Das Defizit 2015 konnte aus der Rücklage ausgeglichen werden, und die letzten Kreditrate zahlte der Kreis 2016 zurück. Seit dem 1. März vergangenen Jahres ist Stormarn schuldenfrei.

Da war Klaus Plöger noch Landrat, der auch Kritik dafür einstecken musste, dass der Kreis sich auf Kosten der Kommunen entschulde. Zu den Kritikern hatte auch Bargteheides Bürgermeister Hennig Görtz gehört, der jetzt Stormarns Landrat ist. Er möchte davon weg kommen, die Höhe der Kreisumlage anhand der Haushaltsentwürfe zu diskutieren, hatte er wenige Wochen nach seinem Amtsantritt gesagt. Dazu wird es zumindest in diesem Jahr aber wieder kommen.

Ob sich die Prognosen der Steuerschätzer bewahrheiten und die Einnahmen wirklich weiter so steigen wie in den vergangenen Jahren, sei ja nicht ausgemacht. Und das hohe Kreisplus in diesem Jahr resultiere auch aus Auszahlungen von Bund und Land für 2016, die erst jetzt geflossen seien, so die Kämmerin.

Die Gesetzgeber in Bund und Land sind dann auch die größten Unsicherheitsfaktoren in der Finanzplanung. Mehr als 200 Millionen des 300 Millionen schweren Kreishaushalts werden mittlerweile für Jugend- und Sozialhilfe ausgegeben. Vieles davon sind durchlaufende Posten sind. „Im Moment hat man ja das Gefühl, dass ein Füllhorn über die Kommunen ausgeschüttet wird“, sagt Christiane Maas, „Fakt ist aber auch, dass 2017 und 2018 fast alles neu geregelt wird und wir nichts Genaues wissen.“

In den Pipelines sind das Pflegestärkungsgesetz und die Reform des Teilhabegesetzes, die Kosten für Unterkunft und Heizung sowie weitere Verordnungen. Auch die Finanzierung der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII müssen zwischen Land und Kommunen neu verhandelt werden. Gegen diese Summen nehmen die zusätzlichen Investitionen des Kreises niedrig aus. Für einen Neubau der Integrierten Regionalleitstelle Süd hatte der Fachbereich vorsorglich 20 Millionen Euro angemeldet. Das hat die Kämmerei bei den Eckwerte-Zahlen noch nicht berücksichtigt, da „sowohl Umfang als auch Trägerschaft noch offen sind.“

von Rolf Blase

erstellt am 01.Jun.2017 | 18:15 Uhr