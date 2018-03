Bad Oldesloe : Kreis bekommt seine E-Ladesäule

Ein Zeichen kann der Kreis damit nicht mehr setzen, aber nach langen Diskussionen wollte die Politik das Thema vom Tisch haben.

von Rolf Blase

10. März 2018, 06:00 Uhr

Nach anderthalb Jahren Diskussion und diversen Anfragen an die Verwaltung hat der Planungs- und Bauausschuss des Kreises 8000 Euro für den Bau einer E-Ladesäule freigegeben. Als die Idee in die Politik eingebracht wurde, sollte die Ladesäule ein Symbol sein für Klimaschutz und Energiewende. Mittlerweile gibt es mehr als 40 Elektro-Ladesäulen in Stormarn – die Schnelllade-Stationen an der Autobahn nicht mitgezählt.

„Das war 2015 noch anders“, sah Kreispräsident Hans-Werner Harmuth (CDU) keinen Bedarf mehr für eine E-Ladesäule. Erst recht nicht vor dem Kreistag: „Dafür sollten wir unseren Parkplatz nicht zur Verfügung stellen.“ „Wir sind tatsächlich über den Zenith“, räumte Frank Schmalowsky (SPD) ein. Seine Idee, die Säule beim geplanten Rettungszentrum in Hammoor zu bauen, fand allerdings überhaupt keine Gegenliebe. Das wäre dann am „St. Nimmerleins-Tag“, so Jörg Hansen (Grüne), und hätte nichts mehr mit dem mit zu tun, was wir und mal vorstellten: „Wenn Hammoor fertig ist, brauchen wir es auch nicht mehr.“

Die Idee für die Ladesäule war, dass Besucher der Kreisverwaltung dort ihr Fahrzeug anschließen können. Das Gelände am Rettungszentrum wäre nicht mal ein öffentlicher Parkplatz, so Landrat Henning Görtz: „Wenn wir ein Zeichen setzen wollen, dann vor dem Kreishaus.“

Sowohl Harmuth als auch Bernd Freytag sahen keinen Bedarf für so ein Zeichen, und zwei Parkplätze wollten sie auch nicht dafür opfern. „Wir haben im Kreis eine ganz geringe Zahl von Ladevorgängen, so Harmuth. „In Großhansdorf stehen die Säulen nur rum“, so Freytag.

Ausschussvorsitzender Wolfgang Gerstand wollte das Thema, dass seit Monaten in jeder Sitzung auftaucht aber „gerne zu Ende bringen.“ So gab es zwar eine Gegenstimme von der FDP, aber keine aus der CDU, und die Ladesäule vor dem Kreistag wurde bei fünf Enthaltungen mit sechs Ja-Stimmen beschlossen. „Auch wenn vieles dagegen spricht“, so Gerstand, sei jetzt immerhin eine Entscheidung gefallen.

Dabei hatte die Politik das Thema im November eigentlich schon beerdigt. Dann kam aber ein kurzfristiges Förderprogramm des Bundes. Mit einem Zuschuss von 2700 Euro reduzieren sich die Kosten für den Kreis so auf 6200 Euro.

Allerdings ohne Abrechnungssystem. Kostenloses, aber zeitbegrenztes Laden hatten SPD und Grüne vorgeschlagen in der „Körbchenrunde“ wurde aber beschlossen, dass der Strom bezahlt werden muss. Die Beschaffung eines Abrechnungsystems dürfte den Kreis aber vermutlich mehr kosten als das Verschenken des Stroms.