Bad Oldesloe : Krankes Kind: 55.000 Euro für Versicherte

Im Kreis Stormarn übernehmen meist Mütter die Pflege ihres kranken Kindes. 15 Prozent mehr Fälle.

von Stormarner Tageblatt

03. Juni 2019, 11:31 Uhr

Bad Oldesloe | Noch immer übernehmen im Kreis Stormarn mehr Mütter als Väter die Pflege ihres erkrankten Kindes. Nach einer aktuellen Auswertung der AOK Nordwest erhielten im vergangenen Jahr in 81 Prozent aller Fälle die Mütter das Kinderpflege-Krankengeld. Dagegen übernahm etwa jeder fünfte Vater die Pflege des Kindes.

Insgesamt reichten im Jahr 2018 534 Versicherte einen Antrag für das Kinderpflege-Krankengeld ein. Im Durchschnitt blieb ein Elternteil pro Krankheitsfall zwei Tage zu Hause. „Wenn Kinder plötzlich krank sind und zu Hause betreut werden müssen, können viele berufstätige Eltern nicht zur Arbeit gehen. In diesen Fällen springen die gesetzlichen Krankenkassen finanziell ein, wenn der Arbeitgeber keine Entgeltfortzahlung leistet“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Reinhard Wunsch.

Die Krankengeldfälle bei Erkrankung eines Kindes sind bei der AOK Nordwest in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen: So erhöhte sich die Zahl im Kreis Stormarn 2018 im Vergleich zum Vorjahr (463) um etwa 15 Prozent. Allein im vergangenen Jahr zahlte die AOK im Kreis Stormarn dafür rund 55.000 Euro an ihre Versicherten. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr um etwa elf Prozent.

Ein krankes Kind ist ein triftiger Grund, zu Hause zu bleiben

Die Pflege eines erkrankten Kindes ist ein triftiger Grund für den Arbeitnehmer, der Arbeit fernzubleiben. Der Arbeitgeber muss seinen Mitarbeiter von der Arbeit freistellen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.

„Um den Verdienstausfall auszugleichen, unterstützen die gesetzlichen Krankenkassen berufstätige Eltern mit dem sogenannten Kinderpflege-Krankengeld“, erklärt Reinhard Wunsch.

Jeder Elternteil kann für jedes Kind unter zwölf Jahren bis zu zehn Arbeitstage pro Jahr Kinderpflege-Krankengeld in Anspruch nehmen, Alleinerziehende bis zu 20 Arbeitstage. Gehören mehrere Kinder unter zwölf Jahren zur Familie, ist die Zahl der Freistellungstage auf insgesamt 25, für Alleinerziehende auf maximal 50 Arbeitstage pro Jahr begrenzt.

Voraussetzung ist, dass es im Haushalt keine andere Person gibt, die das Kind pflegen kann. Außerdem muss der Arzt bescheinigen, dass das Kind betreut werden muss.