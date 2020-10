Glinde : Kraftstoff-Klau im Biedenkamp – Polizei sucht Zeugen

Die Polizeistation Glinde hat die Ermittlungen dazu übernommen.

02. Oktober 2020, 11:25 Uhr

Glinde | Bei einem Lastkraftwagen in der Straße Biedenkamp in Glinde wurde laut Polizei in der Zeit vom 29. September, 17 Uhr, bis zum 30. September, 5 Uhr, Dieselkraftstoff abgezapft.

Während das Fahrzeug über Nacht dort abgestellt wurde, haben unbekannte Täter den Tankdeckel des Lkw gewaltsam geöffnet und circa 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Polizeidirektion Ratzeburg

Die Polizeistation Glinde hat die Ermittlungen dazu übernommen.

Zeugen, die während des Tatzeitraumes verdächtige Fahrzeuge oder Person in der Straße Biedenkamp in Glinde beobachtet haben oder auch Angaben zur Tat machen können, können sich bei der Polizeistation in Glinde unter der Telefonnummer 040/7109030 melden.

