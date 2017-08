Travenbrück : Krach hinter Klostermauern

vergrößern 1 von 1 Foto: gus 1 von 1

Sie kommen als Gäste nach Nütschau, um in dem Benediktiner-Kloster Ruhe und Erholung zu finden. Viele von ihnen reisen nach ihrem Aufenthalt enttäuscht und unzufrieden wieder nach Hause. Grund: Der Lärm von der Autobahn hat ihre Ruhe und Erholung gestört. Ein Seminarteilnehmer hat deshalb einen Brief an das Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann geschrieben und das Problem somit öffentlich gemacht.

Das Kloster Nütschau mit seinem Seminarbetrieb und Jugendhaus zählt rund 22 000 Übernachtungen im Jahr. „Dazu kommen noch die Tagesgäste und Reisegruppen“, so Bruder Benedikt. In dem Bettenhaus zwischen Autobahn und dem Herrenhaus des Klosters gibt es 70 Übernachtungsmöglichkeiten. Hinzu kommen noch 19 im „Stillen Bereich“ des Klosters und 30 im Jugendhaus. Es sind aber nicht alle Besucher Katholiken. „Rund die Hälfte der Gäste sind evangelische Christen“, sagte Bruder Benedikt. Derzeit leben in dem Kloster 22 Mönche. Die Beschwerden der Gäste über den Lärm von der Autobahn nehmen zu. „Es geht nicht um uns Mönche. Es geht uns um das Wohl der Gäste“, erklärte Bruder Johannes, der seit rund zweieinhalb Jahren Prior im dem Kloster ist.

Bei einem Ortstermin an der Lärmschutzwand mit dem Bundestagsabgeordneten Storjohann wurde das Problem deutlich. Die Lärmschutzwand, die kurz nach dem Bau der Autobahn 21 aufgestellt wurde, besteht aus Holz. Von Lärmschutz kann dabei keine Rede mehr sein. Direkt hinter der Lärmschutzwand ist es bereits extrem laut. Hinzu kommt, dass teilweise die Bretter durch den Luftdruck vor allem vorbeifahrender Lastwagen gegeneinander schlagen. Ein weiteres Problem ist, das die Schutzwand zwar im Bereich des Klosters zirka vier Meter hoch ist, aber wenige Meter weiter in Richtung Norden noch zwei Meter. Danach gibt es nur einen kleinen Schutzwall und dann gar nichts mehr. „Vor allem bei Westwind ist es sehr laut“, so Bruder Johannes.

Der Lärm von der Autobahn ist hauptsächlich im Seminarbereich des Hauses St. Ansgar zu hören, dort, wo auch das Bettenhaus steht. Im Bereich des Herrenhauses wird der Lärm von den davor liegenden Bauten gedämmt.

In der kommenden Woche hat Storjohann einen Termin mit dem neuen schleswig-holsteinischen Verkehrsminister Bernd Buchholz. Ich gehe mal davon aus, dass das Problem dort gar nicht bekannt ist“, so Storjohann. Es gebe heutzutage bereits Schallschutzwände, die den Lärm schlucken und sofern Geld vorhanden sei, könne eine neue Lärmschutzwand auch zwischendurch finanziert werden.