Kostenlose Busfahrt war ein Misserfolg

Lübeck | Im vergangenen Jahr gab es einen Adventssonnabend, an dem der Busverkehr in Lübeck kostenlos genutzt werden konnte. Jetzt hat die Stadtverwaltung einen Bericht vorgelegt, aus dem hervor geht, warum die Aktion nicht wiederholt werden sollte: Sie war nämlich nicht nur teuer, sondern brachte auch keine zusätzlichen Fahrgäste.

Am Sonnabend des zweiten Adventswochenendes war es wieder voll in der Lübecker Innenstadt. Parkplätze am Stadtrand waren knapp, die Parkhäuser in der Innenstadt so gut wie ausgebucht. Eigentlich wäre ein preiswerter oder kostenloser Busverkehr eine gute Alternative, so die vielfach in der Stadt geäußerte Annahme.

Detlev Stolzenberg, Fraktionschef „Die Unabhängigen“, hatte im November das Thema auf die Tagesordnung der Bürgerschaft gebracht. Für eine Wiederholung in diesem Jahr war es da schon zu spät. Die Verwaltung hat jetzt aber eine schriftliche Analyse des Aktionstages „kostenloser Bus“ vorgelegt.

Die Kosten für die Aktion lagen nach Angaben der Stadt bei 80.000 Euro netto. Dazu kommt noch ein Steuerausgleich für entgangenen Gewinn beim Stadtverkehr. 55 Busfahrer mussten an diesem Tag zusätzlich in den Dienst. Der wohl noch wichtigere Punkt: Dauerhaft habe die Aktion nicht für mehr Fahrgäste gesorgt.

Auch eine Rabattaktion, zum Beispiel an Adventssonnabend einen Fahrpreis von nur einem Euro zu nehmen, lehnt die Stadtverwaltung ab. Das würde Abo-Kunden benachteiligen, und der Einzelverkauf der besonderen Fahrscheine durch die Fahrer würde zu Verspätungen führen.

Eine Aktion läuft aber auch in diesem Jahr: Auch an den beiden kommenden Adventssonnabenden fahren ab Dräger-Parkplatz in Genin und P+R-Platz an der Lohmühle kostenlose Shuttle-Busse in die Innenstadt.

