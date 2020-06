Bad Oldesloe : Konzertchen in der Peter-Paul-Kirche

Gesang und Klavier am kommenden Sonnabend - von Händel über Vivaldi bis Schubert.

Avatar_shz von shz.de

14. Juni 2020, 13:02 Uhr

´Endlich! so mögen einige Musikfreunde denken. Am Sonnabend, 20. Juni, um 11 Uhr dürfen wieder Konzertbesucher in die Peter-Paul-Kirche Bad Oldesloe kommen. 50 Personen kommen in den Genuss, beim Konzertchen während der Marktzeit eine halbe Stunde in der Peter-Paul-Kirche musikalisch Kraft zu tanken und somit gestärkt ins Wochenende zu starten. Es gelten die bekannten Hygieneregeln wie Mundschutztragen und Abstandhalten und jeder Besucher muss seine Adresse hinterlassen.

Die „Freunde der Kirchenmusik“ kümmern sich darum, dass alles klappt. Besucher werden gebeten, sich per Telefon im Kirchenbüro oder über die Homepage anzumelden. Dazu befindet sich ein Link im Blogeintrag zum Konzert. Ohne Anmeldung kein Einlass. „Wir bemühen uns, das Konzertchen zusätzlich im Internet zu streamen. Ob die Qualität der Aufnahme dafür ausreicht, entscheidet sich allerdings erst bei der Probe kurz davor“, betont Kirchenmusiker Marcus Rau. Der Eintritt für diese entspannende halbe Stunde mit Gesang und Klavierbegleitung ist frei, Spenden sind willkommen.

Das Konzertchen wird gestaltet von der Sopranistin Miku Kobayashi und dem Klaviervirtuosen Thomas Grubmüller. Miku Kobayashi stammt aus Japan. Nach dem Studium in ihrem Heimatland und in Hamburg und verschiedenen Bühnen-Engagements übernahm sie in den letzten Jahren die Chorleitung bei den „Swinging Ladies“ und dem „Rhener Chor“ im Norden Hamburgs. Mit ihrem Lebenspartner Thomas Grubmüller konzertiert Kobayashi regelmäßig in Japan und Deutschland. Grubmüller studierte in Nürnberg und Hamburg und beendete sein Konzertexamen mit Auszeichnung. Meisterkurse bei namhaften Künstlern vervollständigten seine Erfahrungen. Er konzertiert in vielen Ländern der Welt.

Zu hören sind im Konzertchen sowohl weltliche als auch geistliche Werke wie beispielsweise „Let the bright Seraphim“ von Georg Friedrich Händel, „Domine Deus“ aus der Gloria Messe von Antonio Vivaldi, „Die Forelle“ von Franz Schubert, „Pie Jesu“ aus dem Requiem von Gabriel Fauré und „Mein Herr Marquis“ aus der Operette Fledermaus von Johann Strauß. Der bunte Strauß an Melodien spiegelt nur einen Teil der Bandbreite des Könnens der beiden Musiker wider.