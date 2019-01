Bargteheide : Konzertabend im „Papendoor“

Alljährliche Konzertabend mit Georgie Carbutler im Hotel Papendoor.

von shz.de

16. Januar 2019, 11:32 Uhr

Es ist Januar und der jährliche Konzertabend mit Georgie Carbutler im Hotel Papendoor ist mittlerweile zu einem wiederkehrenden Ritual geworden. Die Stichworte des Abends sind Gefühl, Hingabe und Spaß an bekannten Songs in neuen Kleidern. Eine Stimme und eine Gitarre – mehr braucht es nicht. Nachbarn, Freunde und neue Fans dürfen gespannt sein. Georgie Carbutler spielt am Freitag, 25. Januar, ab 20 Uhr im Hotel Papendoor an der Lindenstraße 1. Der Eintritt ist frei.