Trittau : Konvoi der Weihnachtspäckchen

Kinder helfen Kindern: 106 Pakete von Schülern für Bedürftige in Osteuropa gehen Ende des Monats auf die Reise.

21. November 2019, 11:24 Uhr

Trittau | Da schillerte wieder das bunte Geschenkpapier der 106 Päckchen auf der Bühne des Forums der Hahnheideschule, die in diesem Jahr von Schülern für Empfänger in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine gepackt wurden.

Die kleinen und großen Pakete türmten sich und Jan Russmeyer, der die Aktion „Kinder helfen Kindern“ des Old Table 360° und Round Table 360° aus Ahrensburg seit 2001 begleitet, war begeistert: „Wir haben nicht nur die vielen Weihnachtspäckchen aus den Schulen in Trittau und Ahrensburg, sondern auch weitere 50 Helfer gewonnen, sodass wir jetzt 300 Personen sind, die ehrenamtlich an der Aktion mitwirken.“

Da es in diesem Jahr auch wieder möglich ist, in die Ukraine zu reisen und in Rumänien ebenfalls zwei Ausgabeorte dazugekommen sind, werden die Helfer dringend benötigt. Der Weihnachtspäckchen-Konvoi bringt Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in Osteuropa. Dabei steht der Grundgedanke „Kinder helfen Kindern“ im Mittelpunkt.

Die liebevoll gepackten Weihnachtsgeschenke werden in Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen gebracht, immer unter Begleitung einiger Helfer, die zum Beispiel eingreifen, wenn ein Päckchen zu sparsam gepackt ist oder die Altersangabe nicht stimmt.

Dabei erleben auch die Helfer viele schöne Gesten der Dankbarkeit. „In St. Georgen in Rumänien kamen wir einmal in einen Kindergarten, und die Kleinen hatten Bilder für uns gemalt“, berichtet Russmeyer.

Insgesamt werden in ganz Deutschland in diesem Jahr 156.000 Weihnachtspäckchen gespendet. „Im Vorjahr konnten wir das millionste Paket überreichen“, sagt Russmeyer, der auch nicht traurig ist, das es im Vergleich zu diesem Jahr in 2018 an der Hahnheideschule ein paar mehr Päckchen ( 117) waren. „Lieber Qualität statt Quantität“, meint er.

Lehrerin Nadja Liebers konnte sich derweil den Pakete-Rückgang nicht erklären, denn „eigentlich haben wir alles wie immer gemacht und sogar mehr für die Aktion geworben.“

>Weitere Informationen zu der vorbildlichen Weihnachtsgaben-Aktion online unter: www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de