Stadt Ahrensburg : Konsum-Gutschein für jeden Bürger

Ahrensburg beschließt „Stadtgeld“ – trotz Millionenverlust durch Corona.

Avatar_shz von shz.de

29. September 2020, 15:48 Uhr

30 Euro für Erwachsene, 50 Euro für Minderjährige: Ahrensburg hat eine Art „Stadtgeld“ beschlossen, um Menschen und Unternehmen in der Corona-Krise zu helfen. Das Geld soll an jeden Ahrensburger als Gutschein ausgezahlt werden, der in Geschäften und Restaurants in der Stadt eingelöst werden kann.

Leicht machten sich die Stadtvertreter die Entscheidung allerdings nicht. Denn auch die Stadt selbst droht durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage zu geraten. Der Stadtkasse werden in diesem Jahr durch Steuerausfälle und höhere Kosten Schäden in Millionenhöhe entstehen. Die ganzen Folgen der Krise sind noch nicht abzusehen. „Wir haben bereits im Juni 300.000 Euro für Direkthilfen bewilligt und verlieren neun Millionen Euro Steuern wegen Corona, insgesamt mindestens elf Millionen Euro“, gab Peter Egan (WAB) während der Diskussion um das Stadtgeld zu bedenken. Schon jetzt sei abzusehen, dass die Stadt im Frühjahr 2021 Kassenkredite wird aufnehmen müssen, um die Personalkosten decken zu können. „Unsere Stadt kann sich so etwas nicht leisten. Das Stadtgeld ist gut gemeint, aber der Effekt wird verpuffen“, so Egan. Mit der Meinung war der Lokalpolitiker nicht allein. Wolfgang Schäfer (FDP): „Wir meinen, dass es sinnvoller ist, die geschädigten Unternehmen direkt zu unterstützen.“

Das Stadtgeld zielt darauf ab, sowohl Bürger als auch von der Krise betroffene lokale Händler und Gastronomen zu unterstützen. Mit dem jetzt gefassten Beschluss wird die Stadtverwaltung beauftragt, eine entsprechende Förderrichtlinie zu entwerfen und vorzulegen. Berechtigt zur Teilnahme sind alle Handels- und Dienstleistungsunternehmen und Kulturbetriebe in Ahrensburg, die von Schließungen im Rahmen der Corona-Verordnung betroffen waren. Ausgeschlossen sind demnach Lebensmittel-, Futtermittel- und Großhandel, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Poststellen, Waschsalons, Tankstellen, Reinigungen, der Zeitungsverkauf sowie Bau,- Garten- und Tierbedarfsmärkte. Das Stadtgeld soll in Zehn-Euro-Schritten ausgegeben werden können, um auch kleine Geschäfte wie Cafés und Imbisse einzubinden. Beträge unter zehn Euro werden aufgerundet.

Mit dem Vorschlag folgten die Antragsteller, CDU und Grüne, einem Marburger Vorbild, wo das Projekt bereits umgesetzt wurde. Die Stadtverwaltung wurde deswegen auch beauftragt, sich mit Marburg in Verbindung zu setzen. Außerdem soll mit Kaufleuten das Gespräch gesucht werden, um einen geeigneten sechswöchigen Aktionszeitraum zu finden. Detlef Levenhagen (CDU) entgegnete der geäußerten Kritik: „Es ist der einzige Antrag, bei dem die Menschen etwas bekommen und auch die Gewerbetreibenden und es ist fast in allen Fällen besser etwas falsch zu machen, als überhaupt nichts.“

Kritik kam nicht nur von der WAB, sondern auch von den Linken, die in dem „Gießkannenprinzip“ soziale Ungerechtigkeit sehen. Die SPD befürchtet, dass die Aktion nicht den gewünschten Effekt bringen wird und das bei enorm hohen Kosten. Bela Randschau (SPD): „Ich mag mir gar nicht vorstellen, was wir dadurch in nächster Zeit nicht mehr werden bezahlen können.“ Für das Stadtgeld sollen kurzfristig im zweiten Nachtragshaushalt für 2020 1,3 Millionen Euro bereitgestellt werden. Der Gemeinschaftsantrag von Grünen und CDU wurde mit 20 zu 15 Stimmen angenommen. Auf Antrag der FDP sollen fürs Stadtgeld außerdem 170.000 Euro aus nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln bereitgestellt werden.

Ebenfalls Zustimmung bekam ein Antrag der WAB, nachdem die Verwaltung gemeinsam mit dem Ahrensburger Stadtforum und anderen in der Innenstadt ansässigen Unternehmen ein Konzept zur Stützung des Einzelhandels und der Gastronomie und insbesondere zur nachhaltigen Erhöhung der Kundenfrequenz erarbeiten soll. Wenn möglich, soll ein Entwurf dem Hauptausschuss in der Sitzung am 7. Dezember oder in der Januarsitzung vorgestellt werden. Vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Genehmigungen soll die Stadt ab dem Jahr 2021 pro Jahr bis zu 300.000 Euro Zuschüsse für Aktionen, Werbekampagnen und andere vereinbarte Maßnahmen gewähren.