Bargteheide : Kommt die Niederschlagssteuer?

Die Bargteheider Stadtverwaltung informierte jetzt über den Stand der Vorbereitungen. Hauseigentümer erhalten demnächst einen Erhebungsbogen.

17. März 2018, 08:00 Uhr

Politisch ist darüber noch nicht endgültig entschieden, aber die Vorbereitungen für eine Niederschlagssteuer in Bargteheide laufen. In diesen Tagen erhalten alle Hauseigentümer einen Erhebungsbogen, in dem sie versiegelte Flächen auf ihrem Grundstück korrigieren können. Wenn sie der Meinung sind, dass diese falsch berechnet wurden.

Grundlage für die Daten der Stadtverwaltung sind Luftbilder des Katasteramts, nach denen Dachflächen und versiegelte Oberflächen deutlich erkennbar sind. Sie werden alle vier Jahre geschossen.

Wolfgang Belz von der Beratungsfirma Comuna in Kiel stellte den Projektstand jetzt im Ganztagszentrum vor. In Bargteheide sind Schmutz- und Regenwasserkanalisation getrennt. Für Schmutzwasser wurden bereits Gebühren in Rechnung gestellt, die sich im Allgemeinen am Frischwasserverbrauch der Haushalte orientieren. Fürs Regenwasser war bisher der Steuerzahler zuständig, also die Allgemeinheit. Das soll sich jetzt aller Voraussicht nach ändern.

„Das ist rechtlich unzulässig“, sagt Belz. Es gebe eine gesetzliche Verpflichtung, die Verursacher mit Gebühren zu belasten. „Das ist vor dem Oberverwaltungsgericht ausgeklagt“, so Belz, „es handelt sich auch nicht um eine Steuer.“

Die Gebühr müsse Betriebskosten, Verzinsung und die Abschreibung der Anlagen über 30 bis 50 Jahre hinweg decken. Das gelte jedenfalls für den privaten Teil der Flächen. „Für die Entwässerung der meisten Straßen muss die Stadt weiter ihren Anteil bezahlen.“ Das betreffe 80 Prozent der Straßen in Bargteheide.

Jedenfalls können jetzt alle Eigentümer die Flächenberechnung der Verwaltung kontrollieren und gegebenenfalls ihre Einwände erheben. Grünflächen und Zisternen ohne Überlauf ins Kanalnetz sind von der Gebühr ausgenommen „Die Kosten stehen fest“, sagte Belz. Wenn hier einer schummle, dann müssten die anderen automatisch mehr bezahlen. Die Stadt werde die Plausibilität der Angaben prüfen. „Wenn sie falsch sind, ist das mit Bußgeld bewehrt.“ Spätester Rückgabetermin des Erfassungsbogens ist der 13. April.

Ob es in Bargteheide auch eine Grundgebühr geben wird, steht noch nicht fest. „Einige Kommunen machen das, aber ich rate davon ab“, sagte Belz. 90 Prozent der Kommunen mit einer Niederschlagsgebühr täten das nicht. Wer die Auskunft verweigere, dessen Grundstück werde zunächst mit der vollen Größe veranlagt. Damit das Vorhaben rechtskräftig wird, muss die Politik als nächstes eine entsprechende Satzung oder Änderung der bestehenden Regelung verabschieden.