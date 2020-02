Kollisionen auf der Brücke

Mühlenbrücke: Gehwege werden wieder schmaler / Sanierung der Wakenitzbrücke wird fortgesetzt

20. Februar 2020, 10:28 Uhr

Lübeck | Alle Brücken in der Hansestadt sind Problemfälle, wie Untersuchungen ergeben haben. Bei vielen ist die Sanierung oder gar ein Abriss mit anschließendem Neubau längst überfällig. Das trifft vor allem für die marode Bahnhofsbrücke zu. Jetzt gibt es neue Nachrichten für drei Bauwerke: Mühlenbrücke, Wakenitzbrücke und die Josephinenbrücke II.

Vor einem Monat wurden im Zuge von dringend erforderlichen Reparaturarbeiten die provisorischen Gehwege auf der Mühlenbrücke aufwändig verbreitet (wir berichteten). Nun werden sie wieder schmaler. Der Grund: Die Fahrbahn ist zu schmal für die Linienbusse und Lkw. Es gab mehrere kleine Unfälle. Erst im Januar hatte die Bauverwaltung die Gehwege verbreitern lassen, in dem sie auf die Höhe der vorhanden Kantsteine angehoben wurden. Damit kam man einer Forderung des ADFC nach. Eigentlich sollen die Radfahrer die Fahrbahn nutzen, aber der Gehweg war für Radfahrer frei gegeben, denen die Fahrt zwischen Autos und Bussen zu gefährlich erscheint. Dabei kam zu Konflikten.

Doch auch das war nicht optimal: Jetzt kommt es zwischen den Bussen, der Transportablen Schutzwand und den aufgesteckten Absperrschranken häufig zu leichten Unfällen, wobei die Absperrschranken zum Teil aus ihren Verankerungen ausgehoben werden und so in den Gehweg hinein ragen. Diese stellen dann eine Gefahr für die Fußgänger und Radfahrer, die hier den Gehweg mit nutzen dürfen, dar. Durch die neu gewonnene Breite der Gehwege nach der letzten Umbaumaßnahme besteht nun die Möglichkeit, die Transportablen Schutzwände beidseitig um rund zehn Zentimeter einzurücken, um die Verkehrssituation für die Busse zu entspannen.

Zur Optimierung des Verkehrs auf der Mühlentorbrücke werden die transportablen Schutzwände auf beiden Seiten eingerückt, hat die Stadt mitgeteilt. Unter Vollsperrung findet der Umbau findet in der kommenden Woche Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25./26. Februar, statt in der Zeit von 0.45 bis 5 Uhr morgens. Für die Fußgänger wird während der Umbaumaßnahme ein Gehweg geöffnet bleiben.

Schauplatzwechsel: Die auf mehrere Jahre angelegten Betonsanierungsarbeiten an der Wakenitzbrücke werden ab kommenden Montag, 24. Februar, fortgesetzt zunächst bis vorbereitende Maßnahmen für die Instandsetzung des nördlichen Brückenzuges. Hierzu wird an der Einmündung des Mönkhofer Wegs die Mittelinsel zurückgebaut, um während der Bauzeit das Einbiegen in den Mönkhofer Weg in Richtung Edeka von Marli kommend zu ermöglichen.

Ab Montag, 2. März, erfolgt dann die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Genin. Der Verkehr wird über die südliche Brückenhälfte einspurig je Richtung geführt. Die Arbeiten umfassen die vollständige Erneuerung des Brückenbelages und der Schutzeinrichtungen sowie der Außenkappen, Geländer und Fahrbahnübergänge. Mit der Sperrung des nördlichen Brückenzuges ist die Abfahrtsrampe vom Bauwerk zur Ratzeburger Allee ebenfalls voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung über die Moltkestraße und Hüxtertorallee sowie im weiteren Verlauf über den Mühlentorteller zur Ratzeburger Allee wird ausgeschildert. Die Abfahrtsrampe vom St-Jürgen-Ring zur Ratzeburger Allee sowie die Zufahrtsrampe zum St.-Jürgen-Ring in Richtung Genin sind weiterhin befahrbar. Im Rahmen dieses Bauabschnittes wird im Herbst die Lärmschutzwand für das Baugebiet Wasserkunst erreichtet. Die diesjährigen Arbeiten sollen Anfang Dezember abgeschlossen sein. Im Jahr 2021 werden dann Betoninstandsetzungsarbeiten an der Bauwerksuntersicht und an den Unterbauten ausgeführt. Weiterhin erfolgt die Erneuerung der Bauwerksentwässerungsleitungen.

Wieder befahrbar ist seit Anfang Dezember die verkehrswichtige Josephinenbrücke II zwischen Nordtangente und Posener Straße . Das Bauwerk beschäftigt aber die politischen Gremien weiterhin. Aus geplanten Baukosten von 3,1 Millionen Euro sind nämlich 5,1 Millionen Euro geworden.

Die erste große Kostensteigerung gab es schon vor dem Baubeginn. Weil auf der Bahnhofsbrücke kurzfristig Sanierungsmaßnahmen notwendig wurden, konnte die Josephinenbrücke nicht gesperrt werden. Die Verschiebung von sechs Monaten hatte eine erneute Ausschreibung zu Folge. Nur zwei Unternehmen gaben Angebote ab, im Schnitt bei allen Gewerken um rund 26 Prozent höher ausfielen als Monate zuvor. Aus geplanten Kosten von 3,1 Millionen Euro wurden somit 4,37 Millionen Euro. Die Bauarbeiten gestalteten sich dann aufwendiger als gedacht. Der Brückenkörper konnte nicht ausgehängt, sondern musste kleinteilig abgerissen werden. Dazu kamen Forderungen von Prüfingenieuren, die eine Änderung der Bauweise forderten. Auch der Unterbau der Brücke war schlechter als erwartet. Die Rechnung für die Bauarbeiten stieg auf 5,1 Millionen Euro.

Die Bauverwaltung räumt ein, dass man die Kostensteigerung früher hätte mitteilen müssen. Das hätte aber nichts geändert: Eine Ablehnung hätte bedeutet, dass die Arbeiten an der Brücke eingestellt worden wären.