Vor Abstimmung : Koalitionsvertrag löst Spekulationen um Pferdesteuer in Tangstedt aus

Tangstedt | Am Abend soll in Tangstedt über die geplante Pferdesteuer abgestimmt werden, doch eine Formulierung im Regierungsprogramm wirft Fragen auf. Wie die Lübecker Nachrichten am Mittwoch berichten, heißt es dort „durch eine Änderung des Kommunalabgabegesetzes wird die Erhebung von Steuern (beispielsweise Reitsport) ausgeschlossen.“

Wegen massiver Proteste war die Einführung der Pferdesteuer im November zunächst gestoppt worden. Die Gegner sehen in der geplanten Steuer einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz von Männern und Frauen.

Vom Tisch ist die Frage nach der Pferdesteuer allerdings noch nicht. „Wir wollen die Pferde besteuern - und nicht den Sport“, zitieren die Lübecker Nachrichten den Vorsitzenden des Finanzausschusses der Gemeinde, Reymund Haesler. Am Abend soll in Tangstedt endgültig über die Einführung einer Pferdesteuer abgestimmt werden.

von Sarah Sauerland

erstellt am 14.Jun.2017 | 13:25 Uhr