Reinfeld : Kneißenquiz: Hätten Sie’s gewusst...?

Stormarner Kneipenquiz-Runde: Welche Stadt war vor Bad Oldesloe Kreisstadt?

Avatar_shz von Frauke Schlüter

03. September 2020, 13:30 Uhr

Quizmaster Eckhard Heidtke schaut fragend in die Runde: „Was ist der höchste Berg in Stormarn?“ Die Teilnehmer an den zehn Tischen schauen sich fragend an. Heimatkunde – gar nicht so einfach. Hat Stormarn überhaupt Berge? Nach langem Beraten in der Quizrunde wird der Fragebogen ausgefüllt. Am Ende hat tatsächlich niemand gewusst, dass die Hahnheide mit 100 Metern die höchste Erhebung im Kreis ist.

Macht nichts – nächste Frage. Welchen Ort in Schleswig-Holstein gibt es wirklich? „Wramp“ kann es ja wohl nicht sein, so heißt ja der neue Reinfelder Bürgermeister. Aber Wrist gibt es natürlich. Das liegt im Kreis Steinburg. Und welche Stadt ist die „Großstadt“ in Stormarn? Natürlich Ahrensburg. Schwieriger wird es bei der Frage, welche Stadt vor Bad Oldesloe Kreisstadt war. Reinbek, Ahrensburg? Falsch: Es ist Wandsbek. „Ah natürlich, daher der Wandsbeker Bote“, murmeln die Ratefreunde. Zum ersten Mal hat sich Eckhard Heidtke die Quizfragen ausgedacht – mit Erfolg. Da mischen sich nicht ganz so ernst gemeinte Fragen mit schwierigeren Wissensgebieten – für jeden etwas zum Mitraten also. Beim Kneipenquiz in der „Reinfelder Schänke“ geht es nicht nur um den Wanderpokal, sondern vor allem um das Beisammensein, den gemeinsamen Spaß am Rätseln.

„Wir treffen uns alle zwei Monate – abgesehen von den Corona-Zeiten natürlich“, sagt Sabine Siebler. Sie war es, die gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitgliedern des Runden Tisches „Reinfelds Zukunft“ vor eineinhalb Jahren das Kneipenquiz in die Karpfenstadt holte. Mit Erfolg und großem Zuspruch, denn inzwischen hat sich das Kneipenquiz verselbstständigt. Bis vor kurzem gab es einen Quizmaster aus Lübeck, jetzt hat Eckhard Heidtke das Zepter übernommen. Wirtin Thekla Kurzmann lädt jetzt selbst zum Quizzen ein und bietet in den Denkpausen etwas zum Essen an. Jeder Wiss- und Quizbegierige, Besserwisser oder gar Streber kann am Quiz teilnehmen.

Es werden Gruppen an verschiedenen Tischen gebildet, die gemeinsam eine Lösung der Quizfrage finden. So richtig ernst wird es dabei nicht, es wird viel gelacht und gescherzt. Trotz der Geselligkeit möchte jede Gruppe die beste sein. Und wenn nicht, so Siebler, dann hole man sich eben beim nächsten Mal den Pokal wieder zurück.

Nächste Runde: Thema Sport. Da scheiden sich die Geister. Die Gruppe um Sabine Siebler ruft ein lautes „Buh“, andere Quizzer zeigen sich begeistert. In welchem Verein spielten berühmte Fußballspieler vor ihrer Bundesligakarriere? Kniffelige Fragen, doch mit gemeinsamer Beratung kommt man zu einem Ergebnis. Da ist die nächste Kategorie „Autos und ihre Spitznamen“ schon beliebter. Schneewittchensarg, Rennpappe, Käfer oder Ente – da sind die meisten fit. Und falls es doch mal hakt, beruhigt Eckhard Heidtke die Quizzer: „Man kann nicht alles wissen.“

Er teilt einen weiteren Zettel aus: Hier sollen Gedichte den Verfassern zugeordnet werden. Selbstverständlich ist auch Reinfelds berühmtester Sohn Matthias Claudius dabei. Darauf sind die meisten gekommen. Eckhard Heidtke hat auch einen englischen Text aus der Feder von Dieter Bohlen ins Deutsche übersetzt. Keiner erkennt den Schwindel. Und er hat die Lacher auf seiner Seite. Dann wird es interaktiv: Kronkorken sollen auf einer Landkarte den Städten zugeordnet werden, in denen sich die Brauerei befindet.

„Wir wollen das Quiz im zweimonatigen Rhythmus fortführen“, verspricht die Wirtin. Die englische Tradition „Pub Quiz“ hat sich längst in der Karpfenstadt etabliert. Und der Quizmaster freut sich darauf, sich neue Fragen auszudenken.