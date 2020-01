Deutsches Rotes Kreuz : Knappe Blutreserven nach Feiertagen: Blutspende-Termine in Stormarn

Wer Blutspenden auf seiner To-Do-Liste stehen hat, kann das in den nächsten Wochen an mehreren Orten in Stormarn tun.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

08. Januar 2020, 14:17 Uhr

Reinbek | Wer kennt sie nicht, die „To-do-Liste“ zum Start eines neuen Jahres. So mancher Punkt darauf wird oftmals lange Zeit nicht abgehakt. Wer sich eine Blutspende schon immer einmal vorgenommen hat, sollte diesen guten Vorsatz gleich zum Jahresbeginn umsetzen.

Das sind die nächsten Blutspendetermine in Stormarn:

Stadt Datum, Zeit Ort Ahrensburg Freitag, 14. Februar, und Freitag, 21. Februar, 16 bis 19.30 Uhr Stormarnschule Bad Oldesloe Dienstag, 28. Januar, und Mittwoch, 29. Januar, 15.30 bis 19.30 Uhr Schule Am Kurpark Großhansdorf Montag, 17. Februar, 15.30 bis 19.30 Uhr DRK-Haus Papenwisch Reinbek Donnerstag, 16. Januar, und Freitag, 17. Januar, 15 bis 19.30 Uhr DRK-Zentrum im Karl-Meißner-Haus Reinfeld Mittwoch, 22. Januar, und Donnerstag, 23. Januar, 15.30 bis 19.30 Uhr Matthias-Claudius-Schule/ Marktplatz

Blutspendebarometer: Hier sehen Sie welche Blutgruppe aktuell besonders dringend benötigt wird

Nach den Feiertagen und der Urlaubszeit im Dezember können die Bestände an Blutpräparaten in den Depots des DRK häufig stark reduziert sein. Wer sich in den ersten Wochen des neuen Jahres für eine Blutspende entscheidet, der leistet lebensrettende Hilfe, beispielsweise für Patienten, die aufgrund schwerer Erkrankungen oftmals über einen langen Zeitraum auf Bluttransfusionen angewiesen sind.

Neben der Untersuchung des Blutes auf bestimmte Infektionserreger, die mit jeder Blutspende durchgeführt wird, haben Erstspender übrigens einen weiteren Gewinn durch ihren Einsatz: Nur etwa vier bis acht Wochen nach der ersten Blutspende erfahren sie das Ergebnis ihrer Blutgruppenbestimmung. Die Info über die eigene Blutgruppe wird mit Zusendung des Blutspendeausweises übermittelt.

Weitere Informationen und alle Termine zur Blutspende unter www.blutspende.de oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos). Bitte zur Blutspende den Personalausweis bereithalten.