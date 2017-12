Klosterküche in Nütschau: Kochen mit Leib und Seele

vergrößern 1 von 1 Foto: dirk soellner 1 von 1

von Volker Stolten

erstellt am 01.Dez.2017 | 11:17 Uhr

Im Kloster Nütschau in Schleswig-Holstein hüten die Benediktinermönche einen besonderen Schatz eine alte Streuobstwiese, auf der viele unterschiedliche Apfelsorten wachsen. Und so tragen die Stars dieser Klosterküchen-Folge Namen wie Ingrid Marie, Holsteiner Cox (Foto) oder Boskoop. Gemeinsam mit dem Benediktinermönch Bruder Benedikt kocht Annette Behnken eine Menüfolge, in der das biblische Kernobst im Mittelpunkt steht.

Als Vorspeise gibt es Pastinakensuppe mit Zwiebeln und Äpfeln. Äpfel verfeinern auch das Yoghurtdressing auf dem Endiviensalat. Und als Hauptspeise wird ein Hackbraten serviert mit Käsefüllung und Rosmarinkartoffeln. Zum Dessert gibt es gefüllten Bratapfel mit einer köstlichen Calvados-Honig-Soße. Das NDR-Fernsehen zeigt die neue Folge am 3. Dezember um 15.30 Uhr.

Apropos biblisch: Wie war das eigentlich genau mit Eva, Adam und dem Apfel im Paradies? Bevor so tiefschürfende Fragen erörtert werden, müssen die verführerischen Früchte erstmal herunter von den Bäumen. Wie in allen Benediktinerklöstern bestimmt in Nütschau der Wechsel von Arbeit und Gebet den Tagesablauf der Mönche. Auch die Apfelernte steht unter dem traditionellen benediktinischen Motto „ora et labora“, bete und arbeite. Wenn im Herbst die Ordensbrüder mit freiwilligen Helfern, Leitern und Kisten ausschwärmen, ist das immer ein Highlight im Klosterleben.

Als Erntehelferin muss Annette Behnken unter lauter ehrenamtlichen Pflückern ihre Frau stehen, auf Bäume steigen, schwere Kisten schleppen und beim Einlagern der Früchte mit anpacken. In den Pausen ist Raum für Gespräche: Welche Motive führen junge Menschen ins Kloster? Was ist so faszinierend an diesem Leben? Davon erzählt nicht nur der junge Prior des Hauses, sondern auch Mary (20), die eigentlich Maria Benedikta heißt und hier unter lauter Ordensbrüdern ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.

Nach den Anstrengungen des Tages versammeln sich die Mönche mit ihren Gästen im Rund der schönen Nütschauer Klosterkirche zu Gebet und Gesang bei der Vesper - dem feierlichen Abendgottesdienst. Anschließend trifft Annette Behnken dann alle, Mönche und Helfer, beim köstlichen Klostermenü wieder, wo alle in gemütlicher Runde einen Tag voller intensiver Eindrücke Revue passieren lassen.

>Wissenswertes im Web unter ndr.de/kirche oder radiokirche.de