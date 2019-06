Kloster Nütschau zeigt „Verfolgte Christen“

Nütschau | In den Räumlichkeiten des Klosters Nütschau wird an diesem Montag,

1. Juli, um 19.30 Uhr die Ausstellung „Verfolgte Christen weltweit“ des internationalen katholischen Hilfswerks „Kirche in Not“ eröffnet. In der Ausstellung werden einige Länder vorgestellt, in denen Christen besonders unter Diskriminierung, Unterdrückung und Verfolgung leiden. Die Ausstellung erläutert in kurzen Texten maßgebliche Ursachen der Christenverfolgung und zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie Christen trotz Verfolgung treu zum Glauben stehen und das kirchliche Leben in den jeweiligen Ländern blüht. Das Hilfswerk „Kirche in Not“ setzt sich insbesondere für unterdrückte und verfolgte Christen ein. Der Eintritt zur Ausstellung im Kloster Nütschau ist frei.