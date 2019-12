Klo-Container vom Krähenteich zum Stadtpark

Lübeck | Dieses Toilettenhaus ist und bleibt ein Streitfall. Am Drogentreff Krähenteich sollte das Klo für geordnete und hygienische Verhältnisse sorgen. Stattdessen trat das Gegenteil ein, daher wurde der Container Mitte 2018 wieder vom Wasseranschluss genommen. Er sollte dann einen neuen Standort finden: Am Stadtpark. Während Anwohner immer wieder das Fehlen einer öffentliche Toilette beklagten, zeigen sich Anwohnen jetzt „wenig begeistert“, als das Graffiti zierende Toilettenhaus an der Ecke Adolfstraße / Parkstraße platziert wurde. Immerhin: Bis zur Freigabe im Januar will die Stadt dafür sorgen, dass die WC-Anlage auch außen

optischen Ansprüchen genügt.