Stormarner Tageblatt : Klick-Top-5 im Oktober: Diese Artikel haben Sie am meisten interessiert

Unfälle, Gewitter und Verfolgungsjagt – Besonders Blaulichtthemen haben die Stormarner im Oktober beschäftigt.

31. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Kreis Stormarn | Im Oktober war einiges los im Kreis Stormarn. Diese fünf Themen haben unsere Leserinnen und Leser jedoch am meisten interessiert.

Platz 5: Kurz und heftig – Blitz, Donner und Starkregen in Stormarn

Peter Wüst

In der Nacht zu Mittwoch, den 16. Oktober, sorgte ein starkes Gewitter in Stormarn für viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei. Vor allem der Starkregen hatte für viele Überschwemmungen gesorgt.

Hier geht's zum Artikel: www.shz.de/26013932

Platz 4: Schwerer Unfall auf A1 bei Hammoor

Peter Wüst, rtn

Am Mittwoch, den 23. Oktober, verursachte ein Mann einen Unfall auf der A1, einen Kilometer von der Raststätte Buddikate entfernt, bei dem eine schwangere Frau verletzt wurde. Die Polizei vermutete, dass der Unfallfahrer Alkohol getrunken hatte und vielleicht sogar unter Drogeneinfluss stand.

Hier geht's zum ganzen Artikel: www.shz.de/26103002

Platz 3: Bad Oldesloe: Und wöchentlich grüßt der Schandfleck – Chaos an den Altglas- und Kleidercontainern

Patrick Niemeier

Was ist eigentlich an den Altglas- und Kleidercontainern am Bürgerpark in Bad Oldesloe los? Immer wieder beschweren sich Leute in Bad Oldesloe, dass dort Zeugs herumliegt, als würden die Container nicht geleert werden.

Hier geht's zum ganzen Artikel: www.shz.de/25911087

Platz 2: Glinde: 2,1 Promille – Autofahrerin gegen Baum geprallt

Peter Wüst, rtn

In der Nacht zu Montag, den 21. Oktober, verlor eine 28-jährige Autofahrerin in Glinde die Kontrolle über ihren Wagen und krachte gegen einen Baum. Auch sie hatte Alkohol getrunken. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Hier geht's zum ganzen Artikel: www.shz.de/26066317

Platz 1: Ahrensburg: Auf der Flucht vor der Polizei: Schwerer Unfall bei Verfolgungsjagd

Peter Wüst/rtn

Besonders kurios ging es am Mittwoch, den 16. Oktober, in Ahrensburg zu. Eine rasante Verfolgungsjagd von Zoll und Polizei führte zu einem Unfall des Gejagden. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Flüchtigen um einen Mann handelt, der zuvor aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und gesucht wird.

Hier geht's zum ganzen Artikel: www.shz.de/26016617