Klezmer – auch für Kinder

Zwei Konzerte mit der Band „Yxalag“ am Sonnabend in der Bargteheider Kirche

von shz.de

28. Mai 2019, 10:50 Uhr

Bargteheide | „Yxalag“, die beliebte Klezmerband, kommt nach Bargteheide. Seit zehn Jahren schon touren die sieben Freunde durch die Welt des Klezmer und verzaubern auf der Bühne durch ihre ungestüme Leidenschaft. Mit gleich zwei frühsommerlichen Konzerten treten sie am kommenden Sonnabend, 1. Juni, in der Bargteheider Kirche, Lindenstraße 2, auf. Der besondere Konzerttag beginnt am Nachmittag um 16 Uhr mit dem Familienkonzert und dem Märchen „Miloš und die verzauberte Klarinette“. Die fantasievolle und spannende Geschichte wird live erzählt und mit zahlreichen Instrumenten untermalt. Miloš, der auf seiner Reise zahlreiche Herausforderungen meistern muss, wird zum Glück begleitet von seiner magischen Klarinette, die unerwartete Fähigkeiten entwickelt. Ein musikalisches Abenteuer für Jung und Alt.

Kantor Andis Paegle freut sich über eines ganz besonders: „Wir können in dieses herausragende Konzert zu freiem Eintritt einladen. Das wurde nur möglich, weil wir finanziell unterstützt werden von Kultur in Stormarn, dem Rotary Club und den Bargteheider Stadtmusikanten. Das freut mich sehr.“ Danach lädt die Kantorei alle Gäste zu Kaffee und Kuchen gegen Spende ein. Die Spenden unterstützen die Kantorei bei ihrer Reise Ende Juni nach New York zum Auftritt in der Carnegie Hall. Am Abend um 19 Uhr feiert die Band ein Jubiläum. Vor zehn Jahren lernten sich die sieben Musiker im Studium an der Lübecker Musikhochschule kennen und gründeten dort das erste KlezmerEnsemble.

Aus den damals „jungen Wilden“ sind inzwischen professionelle Musiker und Freunde geworden, die in Orchestern und Bands spielen oder an verschiedenen Musikschulen unterrichten. Zu ihrem Jubiläum hat Yxalag eine neue CD eingespielt: „Fun Tashlikh“, die im Mittelpunkt des Konzertes steht.

Auf den Abend ist Pastor Jan Roßmanek gespannt: „Das fein eingespielte Ensemble mit dem besonderen Sound macht seine Konzerte zum Erlebnis. Das war hier schon bei ihrem ersten Auftritt vor drei Jahren spürbar: Das Tanzen, Tosen, Lachen und Weinen des Publikums ist für die Gruppe der beste Antrieb, die Liebe zum Klezmer weiterzutragen.“

>Das Konzert um 19 Uhr kostet 14 Euro Eintritt, ermäßigt 12 und 8 Euro. Im Vorverkauf in der Arkaden-Buchhandlung, der Bargteheider Buchhandlung sowie in der Filiale der Sparkasse Holstein sind die Karten um 1 Euro günstiger. In der Pause erwarten die Besucher auf der Kircheninsel an der Lindenstraße 2 wie gewohnt ein Glas Wein und kleine kulinarische Köstlichkeiten.