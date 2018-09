Mollhagen : Klettergerüst für DRK-Kita

Der Förderverein spendiert den Kleinen ein neues Gerät für den Spielplatz.

von shz.de

25. September 2018, 15:56 Uhr

Das war eine große Freude für die Kinder der DRK-Kindertagesstätte Steinburg-Stubben: Endlich durften sie das nagelneue Klettergerüst in Beschlag nehmen. Gespendet wurde es vom Förderverein der DRK-Kita. Und auch sonst waren die Eltern sehr aktiv.

Zunächst beratschlagten Kita-Leiterin Ines Weigel-Dietrich und Sandra Koch vom Förderverein gemeinsam, welches Klettergerüst es denn werden soll. Dann wurde die geeignete Stelle dafür auf dem Außengelände ausgewählt. Da sich dort ein Hügel befand, organisierten Constanze Appel und Martin Wiedemann den Abtrag des Hügels. In Absprache mit Sandra Koch baute André Teßmer von der Zimmerei Teßmer das Klettergerüst schließlich in Eigenregie an der aufbereiteten Stelle auf.

Nachdem das Klettergerüst technisch abgenommen wurde, durften die Jungen und Mädchen der Kita nach einer kleinen Eröffnungsfeier endlich loslegen und freuen sich riesig über ihr neues Spielgerät.