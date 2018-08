Kleines Theater startet in die neue Saison

Mit einer abwechslungsreichen und unterhaltsamen Matinee-Vorstellung am Sonntagmorgen hat das Kleine Theater ganz offiziell die neue Spielzeit eingeläutet. Schauspieler, Vorleser und Musiker aus der Region zeigten Ausschnitte aus ihren Programmen. Da fehlte natürlich auch das „Oldie-Kabarett“ Bargteheide nicht (Foto). Außerdem gab es den traditionellen ersten Einblick in die drei geplanten Weihnachtsmärchen der „Theaterwerkstatt“ unter der neuen Leitung. Duch das Programm führte der Bargteheider Poetry-Slammer Lennart Hamann. Die erste Veranstaltung der neuen Spielzeit ist der „Heaven-can-wait“-Chor am Samstag, 1. September.