Bargteheide : „Kleines Theater“ 2.0

Konzerte, die Stormarner Filmtage und Theateraufführungen – das Team des „Kleines Theater Bargteheide e.V.“ geht mit den beiden Hauptpächtern, Hans Peter Jansen (Cinema Paradiso) und Baki Abazi (Restaurant Papillon), in seine erste Spielzeit. Nachdem man 2016 bereits – von anderen – fest gebuchte Veranstaltungen übernahm und sich um strukturelle und logistische Aufgaben kümmern musste, ist nun die Handschrift des neuen Dachvereins, der das Leben im „Kleinen Theater“ organisieren soll, deutlicher zu erkennen.

„Langfristig wollen wir auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Außerdem verschieben wir einige Schwerpunkte. In der Vergangenheit gab es sehr viel Kabarett. Ich persönlich liebe Kabarett, aber wir werden in diesem Bereich ein Bisschen weniger stark den Fokus setzen“, so der Vorsitzende Olaf Nehls.

Erstmalig gibt es kein Angebot des Kulturings im Programm. Der Verein, der Insolvenz anmeldete, wird in der Spielzeit 2017/18 keine Aufführungen mehr präsentieren. „Wir haben versucht Kontakt herzustellen und auch zu erfahren, welche Beträge fehlten und wie die Stadt helfen könnte, leider ist uns das nicht gelungen“, so Detlev Müller aus der Stadtverwaltung. „Wir schätzen die Arbeit des Kulturrings. Tatsächlich wurden uns aber keine Termine für die neue Spielzeit übermittelt. Zeitlich ist das für dieses Jahr nun auch nicht mehr möglich“, so Nehls. Er werde durchaus darauf angesprochen. „Wir können und werden die Arbeit des Kulturrings nicht ersetzen. Wir haben aber jetzt zwei Theaterstücke mit ins Programm genommen, damit das Kulturring-Publikum sich nicht vollkommen vergessen fühlt“, so Nehls.

Das Programm selbst bietet bewährte Höhepunkte wie Alma Hoppe mit „Frontalschaden“ (23.9.) und „Bla Bla“ (16.02), Hans Scheibner kommt mit „Wer nimmt Oma 2017?“ (12.12) vorbei, die „Stage School Hamburg“ präsentiert ihre Talente bei „Sunday Night“ (15.10) und „Monday Night“ (26.03).

Im Rahmen der Stormarner Kindertage ist es gelungen ein kostenloses Kindertheater auf der Bühne bieten zu können. Am 28. September gastiert„Oh wie schön ist Panama“ im „Kleinen Theater“. Die Kosten werden vom Rotary Club getragen. Das Oldie Kabarett hat am 3. Oktober mit „Jetzt erst Recht“ wieder ein Heimspiel. Zum ersten Mal gibt es mit „The Cast“ auch ein Opernprojekt in dem Bargteheider „Kulturtempel“ (12.10) und am 28. Januar ist ein großer „Big Band Sonntag“ geplant. Zu Weihnachten spielt die Theaterwerkstatt „Dornröschen und die böse Fee“ (ab 18.11), „Emil und die Detektive“ (ab 1.12) und die „Weihnachtswunderwelt“ (ab. 8.12). Der Verschönerungsverein bringt nach einem Jahr Pause das noch von der verstorbenen Elke Heilsberger geplante „Peter Pan“ ab dem 14.12 auf die Bühne.

Neu ist die Homepage des Vereins inklusive praktischem Onlineticketsystem, an die das Kino aus Lizenzgründen allerdings nicht angeschlossen ist. „Wir haben uns mit dem Kub in Bad Oldesloe kurzgeschlossen. Die haben uns das System Bagarino aus Lübeck empfohlen“, so Joachim Krämer aus dem Vereinsvorstand.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 24.Aug.2017 | 16:09 Uhr