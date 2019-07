Kleine Ursache mit fataler Wirkung

Brandschutzaufklärung beeindruckt 126 Bargteheider Konfirmanden

von shz.de

01. Juli 2019, 16:30 Uhr

Bargteheide | Brandschutzaufklärung für einen ungewöhnlichen Personenkreis auf dem Gelände des Bargteheider Hilfszentrums: 126 Konfirmanden aus Bargteheide und den zur Ev. Kirchengemeinde gehörenden Gemeinden samt Pastoren und zahlreicher Teamer unterzogen sich kürzlich einer interessanten Unterweisung, die von 19 Kameradinnen und Kameraden der gemeinsamen Brandschutzerziehung im Amt Bargteheide-Land und der Stadt Bargteheide unter der Leitung der Fachwarte Meike Bünger (Bargteheide) und Lars Leister (Klein Hansdorf/Timmerhorn) absolviert wurde.



Brandpuppe gelöscht



Konfi-Camp auf Fehmarn

Praktischer Umgang mit dem Feuerlöscher, Löschen einer brennenden Person (Brandpuppe) mit Hilfe einer Löschdecke sowie als Höhepunkt die Demonstration „Fettexplosion“ standen ebenso auf dem Stundenplan der vierstündigen Veranstaltung wie die Erste Hilfe bei Brandverletzungen, die Aufgabe von Rauchmeldern und Brandmeldeanlagen (BMA) sowie das richtige Verhalten im Brandfall einschließlich Absetzen eines korrekten Notrufs über die BE-eigene Telefonanlage. Die zumeist 13- bis 14-jährigen wirkten engagiert bei den praktischen Übungen mit und zeigten sich sehr beeindruckt von den Vorführungen – „kleine Ursache, fatale Wirkung“ – der Brandschützer.161 Konfirmanden des Jahres 2020 – nämlich besagte 126 aus Bargteheide und Umgebung mit den Pastoren Andreas Feldten und Jochen Weber – sowie 18 aus der Kirchengemeinde Eichede (mit der neuen Pastorin Philine Pawlas), die sich zeitgleich zusammen mit der Wehr Ei-chede einer ähnlichen Unterweisung unterzogen, und 17 aus der Kirchengemeinde Bargfeld-Stegen (mit Pastor Andreas Wendt) – nehmen zusammen mit einem 75-köpfigen Helferteam vom 11. bis 21. Juli an einem elftägigen „Konfi-Camp“ auf dem Campingplatz Flügger Strand auf der Ostsee-Insel Fehmarn teil. Dieses 15. Konfi-Camp der benachbarten Kirchengemeinden ist eine Kombination aus Jugendfreizeit (mit Vorbereitung auf die Konfirmation) und Camping-Aufenthalt.

Beim 1. Konfi-Camp an der dänischen Nordseeküste in den Sommerferien 2005 war es bei einem Grillnachmittag – trotz größter Vorsichtsmaßnahmen – zu einer folgenschweren Spiritus-Selbstentzündung gekommen: Zwei Konfirmanden erlitten damals schwere Brandverletzungen. Dieser Vorfall veranlasste Brandschutzerzieher ab r 2006, den Teilnehmern des KonfiCamps zur vorbeugenden Vorbereitung eine Brandschutz-Unterweisung anzubieten. Nachdem die KonfiCamps zunächst zwei Mal in der Nähe von Esbjerg ( Dänemark) und danach vier Mal auf Fehmarn sowie je drei Mal auf Usedom bzw. auf der Nordsee-Insel Föhr stattgefunden hatten, ist jetzt zum dritten Mal hintereinander wieder Fehmarn das Ziel.