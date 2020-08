Die VHS Bargteheide stellt ihr neues Programm für den Herbst 2020 vor

Avatar_shz von Susanne Link

12. August 2020, 13:57 Uhr

Bargteheide | Kurse wurden digitalisiert, verlegt oder teilweise ganz abgesagt. Nach turbulenten, unvorhersehbaren Monaten startet die Volkshochschule (VHS) Bargteheide jetzt mit ihrem neuen Programm für den Herbst. 197 Veranstaltungen – von Workshops bis Livestreams – werden ab Ende August angeboten. 58 neue Kurse, Vorträge und Seminare sind dabei.

„Wir sind froh, dass wir das wieder in Präsenz können“, sagt VHS-Leiter Frank Feier. Hygiene- und Abstandsregelungen sollen dies ermöglichen. Das grobe Konzept der Volkshochschule: Kleine Gruppen, große Räume. Digitale Angebote bleiben bleiben aber bestehen. Beispielsweise wird im neuen Programm weiterhin „vhs.wissen live“, ein Wissenschaftsprogramm mit Live-Übertragungen, und „vhs to Huus“, das digitale Lernangebot der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein, angeboten. Ersteres ist ein Gemeinschaftsprojekt zweier Volkshochschulen aus Bayern, an dem sich die VHS Bargteheide neben weiteren Volkshochschulen beteiligt. Teilnehmer können die Vorträge von Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Gesellschaft per Livestream mitverfolgen und anschließend per Online-Chat ihre Fragen einbringen. Themen sind etwa die US-Wahl, die Corona-Pandemie und der Fall Wirecard. Durch die digitalen Kooperationen mit anderen Volkshochschulen könne man „die große weite Welt nach Bargteheide holen“, sagt Ann-Cathrine Röhrl.



„Rembrandt – en

Genie op de Söök“



Aber auch mit den regionalen Partnern wie die Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft, dem Kreis Stormarn und der Stadtverwaltung stellt die Volkshochschule einiges auf die Beine. Mit Letzterer startet im November das Projekt „Gemeinsam Zukunft säen“ Hintergrund dieses Projektes ist das bienen- und insektenfreundliche Grünflächenkonzept der Stadt. In Kooperation mit der VHS soll ein städtischer Gemeinschaftsgarten entstehen.

In Zusammenarbeit mit der Universitätsgesellschaft Sektion Bargteheide werden acht Vorträge aus verschiedenen Fachgebieten – von Einstein bis Eisenbahnen – angeboten, die von Professoren der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel gehalten werden. Mit dem Heimatbund Stormarn wird im Oktober im Rahmen der 20. Plattdeutschen Tage der Vortrag „Rembrandt – en Genie op de Söök“ präsentiert.

Vorbei ist nun auch die Zeit, in der Sportbegeisterte nur aus den heimischen vier Wänden an den Angeboten der Volkshochschule teilnehmen konnten. Darauf hätten viele sehnlichst gewartet, wie bei einem ersten Yoga-Pilot-Kursus mit zwölf Teilnehmerinnen im leergeräumten Stadthaus-Saal zu beobachten gewesen sei. „Da haben Sie das Lächeln durch die Maske gesehen“, sagt der VHS-Leiter. Neu angeboten werden im Fitnessbereich unter anderem ein Wochenendseminar zu Schlafstörungen, Übungsabende zur progressiven Muskelentspannung und ein dynamisch-kraftvolles Workout, welches sich auf eine starke Körpermitte fokussiert.



Fitness und

Verständigung



Auch das Kursangebot für Qi Gong, eine Meditations- und Bewegungsform, wird im Herbst erweitert. Nicht nur Fortgeschrittene können sich dann mit ihrem Qi auseinandersetzen, sondern auch Anfänger und Frühaufsteher. „Wir sind gespannt, ob das angenommen wird“, sagt Maike Utecht. Sportutensilien müssen je nach Kursus selbst mitgebracht werden. Neben dem großen Fitness- und Gesundheitsbereich an der VHS sei ein weiteres Aushängeschild die Abteilung Sprachen und Verständigung, wie Feier sagt. Gelernt werden kann Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Business English, Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Dänisch und Niederländisch. In Kleingruppen können auch wieder musikalische und künstlerische Veranstaltungen – von afrikanische Rhythmen bis Zeichnen – angeboten werden. Auch die Kita-Weiterbildungsprogramme wie beispielsweise die Esswerkstatt, einem Workshop für Erzieher, finden erneut statt.

„Die Zukunft wird definitiv so sein, dass es weiterhin Präsenzkurse gibt, aber auch ein digitaler Weg eingeschlagen wird“, sagt Feier. Schon jetzt freut sich der VHS-Leiter über die Buchungslage: Die sei nämlich „richtig gut“. „Wir freuen uns sehr auf das kommende Semester.





> Das Programmheft ist ab sofort im Stadthaus und im Rathaus erhältlich. Alle Kurse sind auch online unter www.vhs-bargteheide.de zu finden.