Klavierkonzert im Kub

Oldesloer Musikschule lädt zum Konzertabend ein

von Andreas Olbertz

09. Mai 2018, 12:54 Uhr

Die Oldesloer Musikschule lädt zum Klavierkonzert: Am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr tritt der Pianist Bertan Balli im Kub auf.

Bertan Balli, geboren 1988 in Ulm, bekam mit acht Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Er studierte bei Prof. Konrad Elser an der Musikhochschule in Lübeck und bei Prof. Emanuel Krasovsky an der Buchmann-Mehta School of Music in Tel Aviv. Wichtige Impulse in seiner künstlerischen Ausbildung erhielt er bei renommierten Persönlichkeiten wie unter anderem den Gebrüdern Stenzl, Trio op.8, Bernd Goetzke, Gitti Pirner, Hamish Milne, Ian Fountain und Matthias Kirschnereit.

Bertan Balli ist mehrfacher Preisträger beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, Stipendiat des Landesmusikrats Baden-Württemberg, der Bruno Frey-Stiftung sowie der Detmolder Sommerakademie. 2009 erhielt er den Sparkassen-Förderpreis und 2012 gewann er zusätzlich den Wettbewerb um den Steinway-Förderpreis in Hamburg. Bertan Balli hat schon mehrfach im In- und Ausland konzertiert, etwa bei den Festivals „Vielklangsommer“ in Tübingen und „Young Euro Classics“ in Berlin.

Auf dem Programm stehen berühmte Werke von Johannes Brahms, Carl Vine, Ludwig van Beethoven und Franz Liszt. Der Eintritt ist frei um Spenden wird gebeten.