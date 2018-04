Klavier und Cello im Gleichklang

Von Mendelssohn-Bartholdy bis Astor Piazzolla

von Volker Stolten

08. April 2018, 11:42 Uhr

Der Ammersbeker Kulturkreis hatte in seinem Halbjahresprogramm das Geschwisterpaar Arthur und Klara Hornig für den 14. April angekündigt. Leider kann Arthur Hornig an diesem Tag nicht kommen. Als Solocellist an der Deutschen Oper Berlin ist er dort wider Erwarten unabkömmlich. Aber er hat einen wunderbaren Ersatz gefunden: Cellistin Janina Ruh. Sie begeisterte das Publikum im Ammersbeker Pferdestall schon 2013. Damals bestand die deutsch-französische Freundschaft 50 Jahre. Und herrlich passend dazu gab es das Musikprogramm „Schwarzbrot und Camembert – Beethoven und die Franzosen“.

Janina Ruh ist eine im In- und Ausland gefragte Cellistin und konzertierte mit zahlreichen namhaften Orchestern. Pianistin Klara Hornig hat sich in den vergangenen Jahren als Partnerin einer Vielzahl von Solisten einen Namen gemacht. Schon in der Zeit ihres Studiums an den Hochschulen von Lübeck und Hamburg verlegte sie ihren Schwerpunkt auf das partnerschaftliche Musizieren. Wegweisende Impulse für die Arbeit am Lied erhielt sie von Mentoren wie Dietrich Fischer-Dieskau, Wolfram Rieger und KS Brigitte Fassbaender. Mittlerweile ist sie ein gern gesehener Gast auf renommierten Bühnen und bei Festivals wie dem Gewandhaus Leipzig, dem Konzerthaus Berlin und dem Schleswig-Holstein Musik Festival. Als gefragte Pädagogin leitet sie eine Liedinterpretationsklasse an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und unterrichtet parallel dazu als Dozentin an der Universität der Künste in Berlin.

Klara Hornig (Klavier) und Janina Ruh (Violoncello) spielen am Samstagabend, 20 Uhr, im Pferdestall, Am Gutshof 1, Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Nadia Boulanger, Robert Schumann und Astor Piazolla.





>Der Eintritt kostet 12 Euro, für Mitglieder des Ammersbeker Kulturkreises 9 Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse.