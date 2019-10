Klassiker und viele Neuheiten

27. Kunsthandwerkermarkt in Glinde mit 90 Ausstellern am Wochenende

24. Oktober 2019, 13:35 Uhr

Glinde | Der Beginn der kalten Jahreszeit ist quasi der Anfang der Vorweihnachtszeit. Und so bietet der Kunsthandwerkermarkt „Glinde Kreativ“ bereits im 27. Jahr im Rathaus und Marcellin-Verbe-Haus am Glinder Markt eine frühe Gelegenheit, sich mit Geschenken einzudecken. Am Wochenende 26. und 27. Oktober finden die Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr außergewöhnliches und erlesenes Kunsthandwerk, das fast die gesamte Palette kunstgewerblichen Schaffens abdeckt.

Für Abwechslung ist auch bei Stammbesuchern gesorgt. Immerhin sind in diesem Jahr von über 90 Ausstellern 20 Neulinge bei „Glinde Kreativ“, die mit ihrem Sortiment das Angebot erweitern. Zusätzlich zu den Neuheiten sind natürlich auch die „Klassiker“ wieder an Bord. So sind neben handgemachten Uhren auch Lederhandtaschen und Drechselarbeiten aus Holz dabei, die fast schon zum Inventar des Glinder Marktes gehören. Erweitert wird das Angebot von handgefertigter Kinderkleidung aus Wolle und Filz, auch Stände mit Taschen und Rucksäcken, Schlafsäcken und Mützen speziell für Kinder sowie passend für die Kleinsten Teddybären und Puppen, aber auch Puppenkleidern oder hölzernen Puppenmöbeln sind dabei.

Viele Kunsthandwerker werden wieder ihr Können zeigen und den Besuchern so am Entstehungsprozess ihrer Objekte teilhaben lassen. Für zusätzliche Unterhaltung und Entspannung sorgt am Sonntag ein Musik- und Kulturprogramm im Festsaal des Marcellin-Verbe-Hauses mit Auftritten der Musikschule Glinde. Im Festsaal können die Messebesucher auch wie gewohnt in angenehmer Atmosphäre Kaffee und Kuchen, warme Speisen und kalte Getränke genießen.



>Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt beträgt 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.