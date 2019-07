Reinfeld : Klassenzimmer an der frischen Luft

Förderverein der Schule ermöglichte die Anschaffung.

03. Juli 2019, 15:00 Uhr

Zwei große Tische mit dazu passenden vier Sitzbänken stehen neuerdings im Innenhof des Schultraktes der Erich-Kästner-Schule (EKS) in Reinfeld. „Diese tollen Tische und Bänke können wir sehr gut für Arbeitsgruppen, für Unterricht an der frischen Luft, für Gespräche und für die Pausengestaltung nutzen,“ freut sich Schulleiterin Birgitta Kochansky.

Nach dem Umzug des Förderzentrums in einen Flügel der Immanuel-Kant-Gemeinschaftsschule (KGS) hat die EKS damit eine Art „Outdoor-Klassenzimmer“.

Der Förderverein der Schule ermöglichte die Anschaffung dieser wetterfesten Sitzgruppen, die von den Schülerinnen und Schülern sofort in Beschlag genommen wurden. Heinz Hartmann, Vorsitzender des Schulvereins, sieht die Mitgliedsbeiträge und Spenden, aus denen sich der Förderverein finanziert, mit der Anschaffung dieser Außenmöbel gut angelegt. „Mit unseren überschaubaren Mitteln wollen wir die Arbeit des Förderzentrums möglichst sinnvoll unterstützen. Wir finanzieren darüber hinaus Zuschüsse für Schulfahrten, Projektwochen, Schulgestaltung und Schulessen. Wer unseren Förderverein unterstützen möchte, möge sich an die Erich-Kästner-Schule wenden“, sagte Heinz Hartmann anlässlich der Übergabe der Außen-Möbel an die Erich-Kästner-Schule.