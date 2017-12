Bad Oldesloe : Kitas werden wieder teurer

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 01.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Da kann man schon fast die Uhr nach stellen: Die Kindergarten- und Krippenbeiträge in Bad Oldesloe steigen im kommenden Jahr.

Die Kitakosten setzen sich in Oldesloe aus drei Blöcken zusammen: Die Gebäudekosten, das bewilligte pädagogische Personal und ein Budget pro Kind. Im Jahr 2011 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass die Eltern in der Beitragsgruppe S16 von den Betriebskosten der jeweiligen Einrichtung 37,5 Prozent zahlen sollen. Daraus ergeben sich dann die Beträge für alle anderen Gebührenstufen. Die Träger rechnen mit der Stadt ab. Daraus ergeben sich dann zwangsläufig die neuen Beiträge. Zu beschließen gibt es da nichts mehr, das nimmt Politik nur noch zur Kenntnis.

2015 war beschlossen worden, auf Druck der Träger und auch der Eltern, den Kindergärten mehr Verfügungszeiten zu bewilligen. Das war ein Plus von fünf Prozent zu Beginn des Jahres 2016, ab 1. Januar nächsten Jahres kommen nochmals vier Prozent hinzu. Diese erhöhten Personalkosten schlagen sich natürlich in den Betriebskosten nieder, sind jetzt erstmals abgerechnet worden und führen deshalb zwangsläufig zu einer Erhöhung der Beiträge. Reparaturen, Gehaltserhöhungen und weitere Preissteigerungen machen sich ebenfalls bemerkbar.

Im Querschnitt aller Kindergärten beträgt die Steigerung rund sechs Prozent. So viel müssen jene Eltern mehr bezahlen, die den Regelbeitrag entrichten. In den Sozialstaffeln wird jede Kita einzeln betrachtet und entsprechend berechnet. Das führt zu ganz unterschiedlichen Werten.

Die evangelischen Kindergärten und Krippen werden deshalb sogar günstiger! Nicht viel, aber immerhin: Bei täglich sechsstündiger Betreuung fällt der Beitrag von 185,22 auf 183,96. Im Krippenbereich zahlen die Eltern zukünftig 6,30 Euro weniger.

Ganz anders ist die Situation im Kindergarten Luftballon. Die sechsstündige Betreuung kostet zukünftig nicht mehr 347,43 sondern 389,05 Euro. Ein Plus von knapp zwölf Prozent. Der Möhlenbecker Weg wird 7,5 Prozent teurer, Wichtelhausen 2,7 Prozent.

Von Seiten der Oldesloer Elterninitiative wird die Kostensteigerung scharf kritisiert. Sprecher Tom Winter: „Zwölf Prozent mehr setzt sich weit ab von der Inflationsrate oder der Gehaltsentwicklung.“ Der Politik wirft er vor: „Es gibt keinen Ansatz, über eine Kostensenkung nachzudenken. Man geht unkritisch mit der Entwicklung um und möchte nicht darüber nachdenken.“ Das bestreitet Torben Klöhn (SPD): „Wir winken nicht einfach durch, sondern die Entwicklung ist einfach so. Etwas anderes stand nicht auf der Tagesordnung.“ Auf ausdrücklichen Wunsch auch der Eltern sei die Verfügungszeit erhöht worden. Bislang habe die Stadt die Mehrkosten alleine getragen. Klöhn: „Jetzt kommt halt das erste Jahr, wo es in den Beiträgen durchschlägt.“ Ähnlich sieht das Ausschussvorsitzender Matthias Rohde (FBO): „Wir sind das letzte Glied in der Kette und müssen uns an dem orientieren, was von oben kommt.“ Hildegard Pontow (CDU) verspricht: „Das Land denkt über eine Neuregelung nach. Wenn die so weit sind, werden wir uns damit wieder befassen. Bis dahin bleibt es bei den 37,5 Prozent für die Eltern.“ Damit sei Oldesloe nicht führend im Kreis.