Ahrensburg : Kita-Kinder lernen das Rote Kreuz kennen

Kleine Ahrensburger erarbeiteten sich alles Wissenswerte über das DRK.

von shz.de

06. Juni 2019, 14:15 Uhr

Ahrensburg | Das Symbol ist allgegenwärtig: Das Rote Kreuz. Man verbindet es mit medizinischer Hilfe, es klebt auf Verbandskästen, ist häufig Bestandteil von Hinweisschildern für Krankenhäuser, es ist auf Krankenwagen und den Jacken von Ersthelfern zu sehen. Die Kinder der Kindertagesstätte „Am Hagen“ in Ahrensburg sehen das Symbol sogar täglich an ihrer Kita-Wand, denn das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist Träger ihrer Einrichtung.

Entsprechend interessiert es sie besonders, was sich hinter dem Symbol verbirgt und was die Hilfsorganisation DRK auszeichnet. Genau das war Thema eines besonderen Projektes, bei dem die Pädagoginnen ihren Schützlingen in der Kita „Am Hagen“ eine Woche lang die Aufgaben und Aktivitäten des DRK näher brachten.

So erfuhren die Jungen und Mädchen, was es mit dem Roten Halbmond auf sich hat, der in islamischen Ländern als Symbol für medizinische Hilfsorganisationen verwendet wird. Außerdem lernten sie Grundsätze des Roten Kreuzes kennen.

Gemeinsam wurde überlegt, wo die Kinder im Alltag dem Roten Kreuz schon begegnet sind und welche Aufgaben des DRK sie kennen. Die Kinder waren stolz, dass auch sie in einen Kindergarten des Roten Kreuzes gehen.

Anlass genug, zu dem Thema zu malen und zu basteln. In einer gemeinsam erstellten Collage wurden die Ergebnisse festgehalten und die fertige Collage wurde gut sichtbar im Flur der Kita aufgehängt. Als eine weitere Aktivität brachten die Kleinen gebrauchte Kleidungsstücke von zu Hause mit, die sie alle gemeinsam zum DRK-Kleidercontainer brachten.