Bargteheide : Kita-Eltern spenden für Tafel

Zweieinhalb Zentner haltbare Waren von rund 80 Kindern gespendet.

06. Oktober 2020, 16:07 Uhr

Zentnerweise gespendete Lebensmittel für die Kunden der Tafel-Ausgabestelle Bargteheide: In der Kita Jersbeker Straße, seit 1993 in Trägerschaft eines eingetragenen Elternvereins, stand das Erntedankfest traditionell im Zeichen des Projekts „Herbst-Woche“. Zwar konnte corona-bedingt der beliebte „Ernte-Reigen“ als Höhepunkt und Abschluss des Projekts und passend zur Thematik Ernte und Erntedank nicht aufgeführt werden. Die rund 80 Kinder aus den Gruppen „Bären“, „Eichhörnchen“, „Igel“ und „Mäuse“ stellten jedoch mit den neun pädagogischen Mitarbeiterinnen der Kita ihre Arbeiten vor – und spendeten zum 7. Mal Lebensmittel für die bedürftigen Kunden der Tafel Ahrensburg/Ausgabestelle Bargteheide. Rund zweieinhalb Zentner haltbare Waren – von Nudeln über Konserven und Kaffee bis zu Süßigkeiten – kamen so zusammen, für die sich Leiterin Waltraud Giese im Namen der Tafel-Kunden herzlich bedankte.