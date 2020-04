Bad Oldesloe : Kita-Beiträge werden nicht immer ausgesetzt

Gebühren in Bad Oldesloe-Land teils ausgesetzt, Bürgermeister-Austausch per Videokonferenzen.

13. April 2020, 12:08 Uhr

In den Gemeinden des Amtes Bad Oldesloe-Land wird in Sachen Kindergartenbeiträge sehr unterschiedlich verfahren. Es gibt in den Gemeinden drei unterschiedliche Träger. In Pölitz ist es die Gemeinde, in Rümpel, Meddewade und Rethwisch die Kirche, in Travenbrück ein Elternverein und in Lasbek und Steinburg das Deutsche Rote Kreuz.

Zweckverband Steinburg/Stubben geht anderen Weg

Grabau und Neritz haben selbst keine Betreuungseinrichtungen. Bis auf den Kindergarten Zweckverband Steinburg/Stubben haben alle anderen entschieden, die Beiträge vorerst auszusetzen und somit die Eltern nicht zu belasten. Für den Kindergarten-Zweckverband Steinburg/Stubben wurden indes für den April die Beiträge von den Konten der Eltern abgebucht. Im Allgemeinen soll jetzt abgewartet werden, ob es vom Land oder Bund eine Kompensation geben wird und somit die fehlenden Beiträge ersetzt werden.

Ganztagsschulen

„Bei der Betreuung der offenen Ganztagsschule sieht es etwas anders aus“, so Steffen Mielczarek, Leiter der Amtsverwaltung Bad Oldesloe-Land. Hier hätte es erst vor wenigen Tagen eine Information aus dem Bildungsministerium in Kiel gegeben. Da waren aber schon für die Früh- und Spätbetreuung in der Grundschule Mollhagen und der Grund- und Gemeinschaftsschule Masurenweg die Beiträge von den Konten der Eltern abgebucht worden. Auch hier erhalten die Eltern ihre bezahlten Beiträge zurück, wenn es entsprechende Gelder vom Land, Bund oder Gemeinden gibt. Wie es nach Ostern in der Amtsverwaltung Bad Oldesloe-Land weitergehen wird, ist noch unklar. „Das hängt von den Entscheidungen der Bundesregierung und des Landes ab“, so Mielczarek.

Videokonferenzen

Die Bürgermeister der Amtsgemeinden halten sich einmal wöchentlich per Videokonferenz auf dem Laufenden. Da würde zum Beispiel darüber gesprochen, wie mit Veranstaltungen verfahren werden könnte. Hier hofft Mielczarek auf eine kreisweite Lösung, damit nicht jede Kommune ihr eigenen Süppchen kocht. Es wird natürlich bei den Videokonferenzen auch darüber diskutiert, wie es nach einer Lockerung der jetzigen Beschränkungen mit den Besuchen in der Amtsverwaltung weitergehen könnte.

„Es gibt Überlegungen, auf Terminvergabe umzustellen, so dass sich nicht so viele Bürger im Amt begegnen.“ Steffen Mielczarek, Leiter Amtsverwaltung Bad Oldesloe-Land

Auch der Einbau von Plexiglasscheiben zum Schutz der Angestellten und Bürger sei eine Option. Konkretes wurde noch nicht festgelegt.