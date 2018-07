Kirchturm erstrahlt

Neuer Glanz für Kirchturm und Uhr der St.-Marien-Kirche Siebenbäumen

13. Juli 2018, 11:18 Uhr

Malergeselle Pascal Schwarz führt einen der letzten Pinselstriche am Kirchturm der beeindruckenden St.-Marien-Kirche in Siebenbäumen aus. Jetzt erstrahlt die Holzfassade in neuem, weißem Glanz.

Zuletzt wurde die Farbe des Kirchturms vor zehn Jahren erneuert und war bereits etwas vergilbt. Die Auffrischung ist eine Maßnahme im Rahmen der Aktion „Neu bedacht“ – der Neueindeckung des Kirchendaches. Die Gesamtmaßnahme kostete 177 000 Euro.

Eineinhalb Wochen haben Pascal Schwarz und seine Kollegen einer Malerfirma aus Wentorf die Holzverkleidung des markanten Gotteshauses neu gestrichen.

„Der Kirchturm hat eine identitätsstiftende Funktion für uns in der Region“, sagt Pastorin Wiebke Rogall-Machona. Ingrid Neervoort, die sich um den reibungslosen Ablauf der Arbeiten kümmerte, ergänzt: „Er leuchtet schon von weitem und dann weiß man: Jetzt bin ich gleich zu Hause“.

Und auch die Kirchturmuhr hat eine Frischzellenkur erfahren: Die Zifferblätter wurden neu in Gold gestrichen und ebenso der schwarze Untergrund. „Auch die Befestigungen der Aufhängung wurden von einem Schmied neu angefertigt und die Traufleiste der Westfassade wurde ergänzt“, erklärt Sandra Havemann, Architektin im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg und zuständig für die nördlichen Kirchengemeinden im Herzogtum Lauenburg. „Nach den Malerarbeiten wird es einen weiteren Bauabschnitt geben, der sich mit der Erneuerung der Tragkonstruktion des Turmes befassten wird“, so Havemann. Die Planungen für die Arbeiten laufen zurzeit.